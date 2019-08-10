AirPower復活？Mophie新品填補蘋果遺珠之憾

蘋果留下的遺憾，現在由 Mophie 來完成！

蘋果 (AAPL-US) 3 月正式取消無線充電墊「AirPower」計畫，其產品概念為同時為置放在墊上的 iPhone、AirPod 和 Apple Watch 等蘋果設備充電，當時蘋果硬體副總裁 Dan Riccio 表示，「經過諸多努力，我們認定 AirPower 無法滿足我們的高品質要求，已經取消這個產品專案。」

Mophie 週五 (9 日) 宣布，即將推出一款無線充電器，可同時為 iPhone、AirPod 和 Apple Watch 這 3 款設備充電，但其設計與蘋果不同。

蘋果當年設計是三款設備一起置放在充電墊上（圖片：AFP）

不像蘋果的無縫設計且可以在墊上直接擺放 Apple Watch，Mophie 的充電器有一個傳統的 Apple Watch 專屬支架，目前該充電墊要價 139.95 美元，可在蘋果和 Mophie 網站上購買，下週起也將鋪貨至 Apple Store。

然而，該產品使用 Qi 標準，可為無線設備提供 7.5W 的功率，意味無論是 iPhones 或 Android 手機都可使用，甚至其他使用 Qi 標準的產品均可，但不支援供電到 15W，而一些 Android 設備須用到 15W 才能更快速充電。

如 Nomad 等其他公司也有類似產品，且售價相同，但蘋果網站和 Apple Store 並沒有上架這些產品，因此 Mophie 的充電設備較為普及。