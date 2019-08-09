中國朋友圈？倫敦全球離岸人民幣交易NO.1 日均780億英磅

英國當地 8 月 8 日，由倫敦和中國人民銀行歐洲代表處公布第四期「倫敦人民幣業務季報」顯示，2019 年第一季，倫敦人民幣日均交易量超過 780 億英鎊，年增長 30%。

資料來源: The London RMB Business Quarterly Report Issue 4

季報內容顯示，2019 年 5 月份，英國的離岸人民幣外匯交易量占全球離岸人民幣外匯交易量約 44%，季增 8%。當月，中英之間的跨境收支達到約人民幣 557 億元，年增 107%，繼續保持其在大中華區以外人民幣支付規模最大的地位。

今年 2 月至 5 月，倫敦人民幣清算規模達到人民幣 2.9 兆元，日均清算規模為人民幣 371.3 億元，累計交易筆數約達 3.5 萬筆。

此外，國際投資人對中國點心債的興趣不減，2019 年 5 月倫敦證券交易所再增加兩檔離岸人民幣計價債券，這意味著目前一共有 101 檔點心債在倫敦交易所上市，價值高達人民幣 276.3 億元。

倫敦金融城政策與資源委員會主席 Catherine McGuinness 指出，「很少有人會否認，人民幣將成為世界舞臺上更重要的參與者，特別是放在中國一帶一路的背景之下。」

而中國人民銀行駐歐洲代表處首席代表金玫則表示，一帶一路沿線國家使用人民幣數量穩定成長。最新季報的目的是關注人民幣在一帶一路沿線國家的跨境使用，這可能成為未來人民幣國際化的催化劑。

研究顯示，在金融產業成熟的離岸市場可以推動人民幣國際化進程，鞏固人民幣在國際上的地位。

過去幾年來，倫敦人民幣離岸市場快速發展，目前已發展成為世界最大的人民幣離岸交易中心和僅次於中國香港的世界第二大人民幣離岸清算中心。