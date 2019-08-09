無序脫歐風險持續擴大.. 英鎊兌美元「平價」不再遙不可及？

伴隨英國「無序脫歐」風險持續加大，英鎊與美元跌至平價的想法，似乎已不再是那麼遙不可及。

貝萊德基金經理人 Rupert Harrison 表示看空英鎊，預期在「無協議脫歐」的情況下，英鎊將跌至與美元平價，Rupert Harrison 此一看法與摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最近作出的預測不謀而合。

值得注意的是，這種看法並非主流觀點，本月的彭博調查結果顯示，經濟學家們普遍預計，在英國無協議脫歐的情況下，英鎊會跌至 1.10 美元。

英鎊兌美元走勢圖 圖片：Bloomberg

英國新首相強生 (Boris Johnson) 一再表示，無論是否達成協議，英國都將於 10 月 31 日如期脫離歐盟，此言引發了人們對英國無序脫歐的擔憂，同時也激發了市場對英鎊的悲觀情緒，過去三個月時間裡，英鎊累計下跌近 7%，在世界主要貨幣中表現墊底，週四 (8 日) 英鎊報 1.2140 美元左右。

管理超過 100 億美元的貝萊德基金經理人 Rupert Harrison 表示：「英鎊已經跌了很多，但我仍然認為無協議脫歐會使其匯率出現進一步的劇烈震盪，並在極壞結果下下探平價水平，」

Rupert Harrison 說道：「整個 8 月份英國與歐盟之間的這場懦夫博弈仍將繼續，而這種博弈可能會對英鎊不利。」

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