〈分析〉人民幣貶值成因不同 出口企業未必受惠

人民幣貶破 7 字頭關卡，引發市場熱議，投資人最關心的就是人民幣失守這個重要心理關卡後，對於股市會帶來何種衝擊。

即使中國官方在人民幣貶破 7 後出面表示該關卡並不具任何意義，試圖滅火。但對照五月份人民幣一度逼近 7 字頭時，當時官方動作頻頻，不只發行離岸央票企圖影響市場觀點。

同時還有多位重量級金融官員，如中國銀保監會主席、兩位中國人行副行長等均公開表態不支持人民幣貶值，並打壓人民幣投機性賣盤，顯示出人民幣 7 這個整數關卡仍是有一定的象徵意義。

只是當時美中貿易一度再露曙光，人民幣貶值壓力減輕，使得人民幣保持在區間震盪。而這次貶破 7 仍是受到美中談判再陷僵局影響，反映近期人民幣匯率的變化仍是受美中關係變化所左右。

而光就匯率觀點來看，人民幣短期大貶對於資本市場會造成情緒性的影響，導致「短線資金」加速逃離中國市場。

但以中長期來看，人民幣匯率與 A 股漲跌間並沒有明顯的相關性。只是匯率仍然會在一定程度上影響中國市場流動性和進出口企業的獲利表現，進而間接對資本市場產生影響。

資料來源: Wind

而人民幣升貶主要透過有兩種管道對進出口產業的獲利產生影響。第一，匯率波動直接影響相關產業的匯兌損益科目。第二則是匯率波動影響相關產業營收和成本，進而間接改變獲利水準。

從匯兌損益來看，2018 年 A 股 2018 年匯兌損益金額為人民幣 56.71 億元，只占 A 股整體純益比重約 0.15%，嚴格來說對大盤影響有限。

若從匯率波動對營收的影響來看，人民幣匯率水準與出口金額存在較為明顯的反向關係，意味著人民幣若貶值對於出口企業的營運會呈現正面影響。

(資料來源: wind) 人民幣匯率與出口金額呈現反向關係

但這波人民幣貶值背後因素在於美中貿易戰，美國針對中國商品課稅的問題，短期會是由美國消費者吸收這成本，所以中國出口企業還是有機會從人民幣貶值中受惠。

若以中長期來看，關稅壓力將使美國企業把訂單轉往非中國地區，而企業流失訂單的幅度，絕不是依靠人民幣貶值能補得回來。

今年人民幣觀察指標

以現階段中國人行表態來看，人民幣大約會在 7 字頭附近波動。至於會不會見到 6 字頭完全取決於美中貿易談判進展。

此外，如果美中之間再祭更激烈的制裁行動，人民幣仍有持續走貶的機會。或許中國人行在人民幣貶值期間會進行干預，但基本上，美中關係惡化人民幣走貶的趨勢不會改變。

不過值得留意的是，一旦人民幣走貶轉變成長期趨勢，或是市場共識，投資人就要擔心會不會引發大規模的資本外逃現象。