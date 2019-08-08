川普抱怨美元太強 貿易戰屢出招 卻把美元推高高

美國與各個貿易夥國之間的貿易戰爭，如今已演變為貨幣戰；而在這樣的情況下，市場經濟學家分析，川普恐怕沒辦法兩面都贏。

今年以來，貿易戰造成的種種緊張，支撐美元不斷走高，再加上投資人希望在這情勢下尋找安全的投資標的，美債和美元需求雙雙走高，難以抵擋的債券漲勢正在成形。

10 年期美債殖利率向來是全球公債市場的風向標，但如今外國投資人所持有的美國公債規模不斷膨脹、刷新歷史紀錄，10 年期美債殖利率周四報 1.73%，在 2016 年以來的最低點徘徊。

川普想要的弱美元，有可能實現嗎？

川普一直要求聯準會降息，也常抱怨美元太強，但若是聯準會真的再降息，寬鬆政策會有助改善美國經濟成長，而這會是美元進一步支撐，又跟川普想要的結果不一樣。目前，期貨交易員都加碼人民幣兌美元還會進一步走弱。

《彭博社》報導，法興銀行分析師表示，川普想要在貿易戰和匯率戰上都贏，但卻不太可能魚與熊掌兼得，如果川普想要弱美元，就需要偏強的歐元和人民幣；然而看他近期措辭，得到的都是反效果。

今年以來，美元兌歐元升值 2.3%、兌在岸人民幣升值 2.4%，以貿易加權基礎來看，美元也維持在今年高點。台北晚間 20:00，美元指數小漲 0.03%，報 97.6602。而川普宣布再對中國加關稅，讓人民幣貶破了北京當長期以來堅守的 7 元心理關卡。

面對人民幣的貶勢，中國人行本周也信心喊話，表示會繼續維護外匯市場平穩運作，人民幣周四 (8 日) 也隨之回穩，收盤報 7.0466 元，較前一交易日回升 0.19%。但從貨幣期貨價格觀察，交易員都押注更多籌碼認為人民幣未來 3 個月會繼續貶值。

美國可能選擇貨幣干預嗎？

重點在於，中國是否允許人民幣繼續貶值，以及川普又可能如何回應。

部份分析師擔心，人民幣若是續弱、美元續強，會提升美國採取干預、人為壓低美元的風險。 這樣的情況，在 2000 年曾經發生過，當時國際上共同合作來支撐歐元。

但瑞銀分析師指出，貨幣干預行動有其風險，只消幾個星期，就可能出現對美元形成支撐的反效果。若是要干預行動真正生效，美國必須犧牲自身經濟成長與利差的優勢，讓中國、歐洲的成長前景改善。只是，經濟學家都認為，這種情境不可能發生。

這場貨幣戰，比較可能出現的結果，是不確定性更加擴大，瑞銀分析師認為，波動加大、風險資產擔憂成長疲弱，這些對美元都是利多因素。本周，紐西蘭、印度、泰國等 3 個國家央行都意外宣布降息，全球央行紛紛降息帶來的利差，也會是美元的利多。

宏利集團資產組合經理人 Chris Chapman 說，雖然外界預期，聯準會今年還會降息兩次，他仍把管理的非美元部位都進行避險，因為其他國家央行也都在降息和寬鬆。中國正在準備採取政策刺激經濟成長，歐洲央行則暗示最快會從 9 月開始實施新的注資措施。

全球寬鬆的趨勢下，美元必定會保持強勁。Chapman 說，現在的情況像是個拔河比賽，看是美國的低利率政策會影響美元多些，還是資金逃往安全港的趨勢會影響美元更多。