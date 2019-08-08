搶出口！陸7月份出口優於預期

今 (8) 日中國海關總署公布進出口貿易數據，7 月份，中國進出口總值 3980 億美元，年減 0.8%。其中，出口 2215.3 億美元，年增 3.3%，預期衰退 1.8%，前期衰退 1.3%；進口 1764.7 億美元，年減 5.6%，預期年減 8.2%，前期年減 7.4%。

資料來源: 中國海關總署

貿易順差 450.6 億美元，擴大 63.9%，預期順差 396.2 億美元，前值順差 509.8 億美元。

今年前 7 個月，中國進出口總值 2.56 兆美元，年減 1.8%。其中，出口 1.39 兆美元，年增 0.6%；進口 1.17 兆美元，年減 4.5%；貿易順差 2256.9 億美元，擴大 38.7%。

前三大貿易夥伴

前 7 個月，歐盟為中國最大貿易夥伴，中歐貿易總值人民幣 2.72 兆元，年增 10.8%，占中國外貿總值 15.6%。其中，對歐盟出口人民幣 1.64 兆元，年增 12.6%；自歐盟進口人民幣 1.08 兆元，年增 8.2%；對歐貿易順差人民幣 5596.5 億元，擴大 22.2%。

東盟為中國第二大貿易夥伴，與東盟貿易總值為人民幣 2.35 兆元，年增 11.3%，占中國外貿總值 13.5%。其中，對東盟出口人民幣 1.33 兆元，年增 15.8%；自東盟進口人民幣 1.02 兆元，年增 6%；對東盟貿易順差人民幣 3018.9 億元，擴大 68.7%。

美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為人民幣 2.1 兆元，年減 8.1%，占中國外貿總值 12%。其中，對美國出口人民幣 1.62 兆元，年降 2.1%；自美國進口人民幣 4739.3 億元，年減 24%；對美貿易順差人民幣 1.15 兆元，擴大 11.1%。

重要出口產品

前 7 個月，中國機電產品出口人民幣 5.5 兆元，年增 6.1%，占出口總值 58%。其中，電器及電子產品出口人民幣 2.44 兆元，年增 7%；機械設備人民幣 1.64 兆元，年增 4.7%。

市場分析指出，中國對美國出口比 2018 年下降，但對歐盟、東盟、「一帶一路」地區的出口成為亮點。

顯示中國企業在對美國出口受阻之際，正積極進行轉口貿易及出口替代。中國加速拓展新的出口市場，同時利用東南亞等國家和地區進行轉口貿易，減輕中美貿易磨擦所受到的衝擊。

展望未來，全球製造業 PMI 依然維持下滑趨勢，歐元區和美國 7 月製造業 PMI 進一步下跌。同時國際貿易環境複雜多變，存在不確定性和不可預測性。

但隨著人民幣匯率波動擴大，人民幣適度貶值對出口有一定的刺激作用。因此，8 月份可能再次出現「搶出口」現象，有機會使中國外貿數據再出現意外的成長。