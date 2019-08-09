時隔七年！中日重啟戰略對話

昨 (8) 日，中國外交部發言人華春瑩宣布，經中日雙方商定，中國外交部副部長樂玉成將於 8 月 10 日與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。上次中日之間的戰略對話要追溯到 2012 年。

華春瑩指出，中日雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。中日戰略對話是兩國政府加強戰略溝通的重要管道。此次是雙方時隔七年重啟對話，中國希望透過對話增進雙方政治互信，推動中日關係能更進一步改善。

中日戰略對話始於 2005 年 5 月首度在北京舉行，目的是要為中日關係解凍，直至 2012 年 6 月，中日雙方共舉行 13 次對話。

日本時事通訊社評論指稱，中日戰略對話自 2012 年以來時隔 7 年後重啟，主要是基於近期中日關係得到改善。根據推測，這次對話除了為中國國家主席習近平明年春訪日預先舖路外，還將討論朝鮮局勢等內容。

(圖片: AFP)

中國人民大學國際關係學院副院長黃大慧認為，目前中日關係正處在轉圜的過程中。至少從 2019 年到 2022 年這段安倍執政的期間裡，中日關係改善趨勢是可預期的。

復旦大學歷史學系教授、中華日本學會常務理事馮瑋表示，現今全球在貿易保護主義的陰霾籠罩下，再加上日本面臨老齡化和財政問題，中日加強經貿合作絕對是雙贏。

此外，中日未來的經濟合作方式將和過去 40 年有很大不同，過去日本企業將中國視作生產工廠，現在更多把中國視為一個市場。而且日本企業將和中國一起開闢海外市場，可以說雙方的合作將進入一個新時代。

在 2018 年 10 月，日本首相安倍晉三剛剛對中國進行訪問。當時中日雙方簽署人民幣 2000 億元額度的貨幣互換協定，及在協力廠商市場合作的協定。

從雙邊貿易、投資關係現狀來看，這個貨幣互換規模還有進一步擴大的可能，這有利於規避美元的匯率風險。