穩外貿！ 中國計劃將推出組合拳

陸媒今 (8) 日報導指出，根據中國商務部官員傳出的消息表示，在目前全球經濟成長下滑，中美貿易紛擾之下，為穩定中國外貿發展，相關部門已制定出一系列穩外貿具體政策措施，將在適當時間公布。

資料來源: wind

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相關政策包括修訂進口技術和產品目錄、拓展關鍵零組件和先進技術設備進口多元化管道、進一步擴大跨境電商綜合試驗區試點，及儘快推出第三批進口貿易示範區等。

進口技術和產品目錄的修訂，主要是根據中國企業生產需求來進行增減。目前一些高階技術和高科技產品在中國出現短缺，因此中國政府會擴大對這類產品的進口。

而在目前貿易形勢下，幫助中國企業拓展關鍵零組件和先進技術設備進口來源，使中國企業對這類產品和技術進口可進行多元化選擇，是下一步政策導向重點之一。

中國機械工業聯合會對此表示，預估製造、檢驗等關鍵零組件設備的進口將持續增加。擴大這部分產品進口，可以彌補中國產業的不足。

此外，中國商務部官員指出，進一步擴大跨境電商綜合試驗區試點，將依照地方產業基礎和地方意願進行審核。如果地方產業基礎強，具備一定產業條件，就可以申請建設跨境電商綜合試驗區。目前中國已有 35 個跨境電商綜合試驗區。

值得關注的是，跨境電商零售進口商品清單也將隨之調整擴大。

中國貿促會研究院表示，跨境電商零售進口商品清單調整擴大主要在消費品領域，特別是食品、化妝品、保健品等類別。下一步，清單會增加對上述三類商品進口。上述商品細項加入清單內，將免於註冊備案，利於貿易便利化。

至於推出第三批進口貿易示範區方面，中國商務部官員表示，目前 4 個中國進口貿易促進創新示範區主要集中在華東 (上海、天津、蘇州、寧波)。

華南地區的廣東、海南，西部地區的重慶、成都、西安等地區的科技承接能力較強，可能成為下一批進口貿易促進創新示範區的標的。