華爾街最新鎖定觀察標的：人民幣中間價

繼週一 (5 日) 美股大跌後，隨著中美貿易緊張局勢加劇，交易員現在往中國人民銀行尋找線索，鎖定目標在每天的人民幣中間價。

美東時間每天晚上 9 點，中國人民銀行會發布人民幣在中國境內兌美元匯率水平。週二 (6 日) 人行設立的中間價兌美元匯率強於預期，幫助美股週二從今年最糟單日反彈。

然而，在紐約時間的週日 (4 日) 晚上，中國人民銀行讓在岸人民幣兌美元匯率跌至 10 年多來最低水平，引發人們擔心中國在與美國的貿易戰中開始讓人民幣武器化。這些擔憂導致美股全面暴跌，並將人民幣匯率提升至投資人在美中貿易戰期間觀察的一長串變數名單中的首位。

SunTrust Private Wealth 首席市場策略師 Keith Lerner 表示，「人們在每天晚上都要看的新數據是人民幣在美東時間晚上 9 點中間價。」

Lerner 表示：「隨著中國公布中間價將日復一日地影響市場情緒發展，人們開始每天都要注意這個數字。」

美東時間週一晚間，中國將人民幣中間價定在每美元兌 6.9683 元人民幣，高於《路透》估計的 6.9736。這導致美股出現大幅反轉，因為它暫時平息了對中國削弱人民幣匯率以避免美國關稅衝擊其經濟的擔憂。

道瓊工業平均指數上漲逾 300 點，漲幅為 1.1%。標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數分別上漲 1.2% 和 1.4%。

這些漲幅回補了週一的一些跌幅。週一道瓊指數和標普 500 指數分別下挫 2.9% 和 2.98%，而納斯達克指數暴跌 3.5%。

在中國允許人民幣兌美元匯率跌至 7 以上之後引發美股大跌，人們開始擔心中國當局正在削弱人民幣匯率以應對美國的額外關稅。

然而，中國人民銀行行長易綱堅稱，中國「無意參與競爭性貶值」。儘管如此，美國財政部在允許人民幣突破每美元兌 7 元人民幣的關鍵水平後，將中國指定為匯率操縱國。

AmeriVet 證券公司美國利率主管 Gregory Faranello 表示，「從短期來看，貨幣將是市場對短期方向的關注因素。」