【馮冠華專欄】超賣嚴重，港股今天或再有反彈

8 月 8 日推介 - 香港電訊（6823）

1) 上日港股市況總結：恆指週三反覆回穩。指數在早段曾下跌約 238 點，低見 25738 點，其後跌幅又再一次逐步收窄，最終以 25997 點收盤，上升 21 點並終止五連跌。成交方面，金額按日下跌約 35% 至 801 億。港股通南下總成交額也按日下跌約 42% 至約 76 億，流向仍是淨流入，金額約 16 億。滬深股通北上連續第六天淨流出，金額約人民幣 31 億。藍籌 14 升 29 跌 7 持平。



板塊方面，內房、物管、大麻、黃金、有色金屬及公用股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至約 16.8%。牛熊證街貨最新比例為 56:44，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 100:0。重貨區方面，熊證下移至 27800-27849，牛證上移至 25300-25349。恆指期貨夜市收報 25946 點，上升 3 點，低水 51 點。港股 ADR 持平，相等於恆指 25997 點。

簡評：雖然昨天恆指中斷了五連跌，走勢上更先跌後升，但約二十點的升幅當然沒有任何說服力，更何況成交金額又急降，絕不可輕言見底。留意到藍籌仍然是跌多升少，恆指之所以在昨天能報升，亦全憑重磅股如友邦（1299）及騰訊（700）有反彈而已。反觀部分弱勢藍籌，如滙豐（5）、長和（1）及新世界（17）已連跌 11 天、中銀（2388）及工商銀行（1398）也連跌 9 天，強者未必續強，弱者則持續走弱，意圖炒底的也要小心選擇。

昨天看到新西蘭央行減息幅度較預期高，加上印度減息及泰國幣策鬆寬，相信又會觸發市場對環球經濟放緩的憂慮。川普也出推文炮轟聨準會，筆者覺得，他只是想把加關稅引發的美股下瀉，找個代罪羔羊而已。昨晚執筆時十年美國債息和美股再急瀉，但今早醒來卻發現好像颱風已走般，今天的港股又可能大幅波動；另一變數則是 MSCI 的季檢公告（見點 2），且看 A 股的反應吧！

由於預期弱市，推介方面，仍以那些公司有正面消息面較安全。香港電訊（6823）、丘鈦科技（1478）、雅生活服務 （3319）及日清食品（1475） （詳見點 4）均是考慮之列；考慮到他們的業務和最近股價走勢，香港電訊應是這裏的首選。

2）MSCI 明晟宣佈 8 月季度指數評估，決定上調中國大盤 A 股的納入因子，由 10% 升至 15%。在調整之後，中國 A 股在 MSCI 中國指數和 MSCI 新興市場的比重，將分別為 7.79% 和 2.46%。

MSCI 中國 A 股在岸指數新增 10 只股份，獲納入的最大 3 只 A 股將為：中國人保（601319.SH）、中國中鐵（601390.SH）、萬華化學集團（600309.SH）。 MSCI 中國全股指數將新增 7 只股份，並剔除 1 只股份。獲納入的最大 3 只股份為：海底撈國際（06862）、中國中鐵 A 股、萬華化學集團 A 股。 上述所有變動將於 8 月 27 日收市後生效。

MSCI 將於今年 11 月半年指數評估中，進行中國 A 股納入 MSCI 指數的最後階段，A 股的納入因子將進一步提升至 20%。（東方日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數再坐過山車。當中道指曾一度下跌 587 點，最終收盤只下跌 22 點。標指和納指更倒升，分別上升 0.08% 及 0.38%。十年期債息曾跌穿 1.6%，收市則倒升至 1.721%。美滙指數回升至 97.62。紐約期油最新報 52.28 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）： 香港電訊（6823）公布，上半年股份合訂單位持有人應佔溢利為 21.6 億元，按年增 16％。每個股份合訂單位基本盈利為 28.55 仙，中期分派 30.01 仙，按年增 3.1%。

吉利（175）公佈 7 月銷售數據，總銷量 9.1 萬輛，按年跌 24%，較上月比則增約 1%，總結首 7 個月，總銷量 74.3 萬輛，較去年同期減少 16%，為 2019 年全年銷量目標 136 萬輛的 55%。

丘鈦科技（1478）公布，7 月攝像頭模組銷售 3418 萬件，按月上升 6.2%，按年增長 48.2%。期內，指紋識別模組銷售 789 萬件，按月升 31%，按年減少 17.3%。

雅生活服務（3319）公布，截至 6 月底止，中期盈利 5.41 億元人民幣，按年增長 62.88%，每股盈利 41 分，不派中期息。

日清食品（1475）表示，預期截至 6 月底止中期應佔綜合溢利按年將大幅增加，主要由於中國銷售量增加，以及與來自銷售量增加相關的成本降低。

中國鐵塔（788）在昨天中午宣布截至 6 月底止上半年業績，股東應佔溢利 25.48 億元人民幣，按年增長 1.1 倍，每股盈利 0.0145 元，不派息。

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