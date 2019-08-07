5連貶 人民幣中間價創11年新低

中國外匯管理局今 (7) 日將人民幣兌美元中間價調貶 313 基點，報 6.9996，幅度超出市場預期的 311 基點，已連貶 5 個交易日，創下 11 年來新低。

此外，根據路透引述消息人士指出，中國國有銀行今 (7) 日透過在岸人民幣遠匯市場進行 SWAP 交易買進美元。

截至上午 10:20 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0753 人民幣，貶值 215 基點，貶幅 0.3%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.0430 人民幣，貶值 180 基點，貶幅 0.26%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

昨 (6) 日，中國人行指出為完善香港人民幣債券殖利率曲線，中國人行將於 2019 年 8 月 14 日在香港發行兩期人民幣央行票據，總發行量為人民幣 300 億元，其中 3 個月期央行票據人民幣 200 億元，1 年期央行票據人民幣 100 億元。

此舉外界解讀，中國人行發行離岸央票，一方面是基於穩定匯率的需求，另一方面也是回擊美國將中國列為匯率操縱國的做法，藉此表示中國並未操縱匯率。

分析師也表示，美國針對中國輸美 3000 億美元商品加徵關稅，外資早已發出多份研究報告指出，美中貿易戰若再擴大，人民幣兌美元匯率將貶破「7」，因此很難認定中國有操緃匯率的跡象。

外匯交易員指出，市場已有許多投機客看空人民幣，當 8 月 6 日美國財政部將中國列為匯率操縱國時，不少資金湧入外匯市場買進美元，似乎有意將人民幣兌美元匯率壓低至 7.25～7.3 附近。

甚至出現投機客大量買入 7 天期，執行價格在 7.5 附近的離岸人民幣選擇權，期待一週內人民幣匯率再貶逾 400 基點。

而中國人行再度發行離岸央票，目前已讓市場的投機情緒出現降溫，但整體而言人民幣貶值壓力仍在。

