〈分析〉美國干預貨幣風險上升 但實際操作可能困難重重

本週華盛頓與北京的貿易戰，似乎朝向貨幣戰發展，由於中國放手讓人民幣走貶，快速貶破長年死守的 7.0 關卡，川普立即回應，財政部正式將中國列為「匯率操縱國」。

即使「匯率操縱國」目前很大意義上僅是象徵性的，但這仍然凸顯了雙方敵意的升高，以及川普政府關注強勢美元對美國經濟造成的負擔。

雖然美國幾十年來都偏於讓匯率自由浮動，雖然上個月政府才承諾不會干預貨幣，但基於川普政府經常有突如其來的舉動，例如不管其標準及數據，直接將中國列為「匯率操縱國」，分析師相信，美國直接干預市場的風險正在上升。

直接拉升人民幣困難度高

但如何干預美元？摩根大通 (JPMorgan Chase) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，這是一個大問題，如果政府出手，也代表著美國對因應國濟經濟上，走向一個新的階段。

儘管川普針對匯率最主要的目標是中國，但是直接想要拉升人民幣，有實際操作的困難。人民幣不像其他先進國家貨幣那麼容易交易，也因如此，中國債券市場儘管是全球第 2 大，外資持有的量卻只占 2% 左右。

新加坡 NatWest Markets 資深宏觀策略師 Mansoor Mohi-uddin 表示，美國官方若想進入在岸債券市場購買政府公債，現階段非成不可能。更划算的做法，是買進歐元、 日圓或瑞士法郎、英鎊，向在岸及離岸人民幣市場，發出美元正在走弱的信號。

此外，當前人民幣中間價訂定的標準，是基於一籃子貨幣的表現，週一人民幣大貶，但官方仍可表態對一籃子貨幣持穩，一旦美元指數明顯走弱，一方面達成原本川普的既定目標，另外中國也會承受到更大的壓力，人民幣更容易升值。

Feroli 也在近日的報告指出，如果美國想要干預人民幣，一方面在於離岸可交易的資產太少，另外直接干預也可能引發中國的反制，進而增加意外的風險。

促貶美元也沒那麼簡單

但即便繞過人民幣，美國要在缺少盟友的情況下干預美元，也是相對更困難的。在外匯市場每日的交易中，交易量高達 5 兆美元，其中逾 4 兆美元規模的交易涉及美元。

相較於北京擁有 3 兆美元的外匯存底，可以來打貨幣戰，美國由財政部長控制的交易穩定基金 (Exchange Stabilization Fund)，是一個最直接的武器，但它只有約 1000 億美元的購買力。

美國會不會干預貨幣依然難說。上個月在庫德洛 (Larry Kudlow) 表態不干預的同一天，川普回應，「如果我願意，我可以在兩秒內做出決定，我沒有說我不會做某事」。

不管實際操作上多困難，等個兩秒鐘，也許川普就會在推特上宣布要干預貨幣了。