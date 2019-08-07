萬事達卡致力發展卡片以外業務 收購丹麥支付科技Nets

萬事達卡公司 (MA-US) 週二 (6 日) 宣布其史上最大宗收購案，企圖發展超越塑膠卡片以外的新創業務。

該公司計劃以 2.85 億歐元 (約 31.9 億美元) 收購丹麥支付科技公司 Nets 的帳戶到帳戶業務，這項交易預計將在 2020 年上半年完成。萬事達卡將透過收購案獲得基礎設施、帳單支付科技和開放銀行業務能力。

雖然萬事達卡以處理借記卡和信用卡交易而聞名，但該公司也注意到其他支付流程的巨大商機。特別值得一提的是，萬事達卡越來越多地試圖跨足銀行帳戶間的支付量，因為企業對企業支付和其他交易類型向來都避開了卡片業務。收購 Nets 業務的交易部分代表了萬事達卡戰略的延續，這項戰略始於 3 年前收購即時支付營運商 Vocalink。

萬事達卡公司產品和創新長 Michael Miebach 表示，「這對我們來說，是在過去 3 年的即時支付經驗以及即時支付的成長和蓬勃發展後最重大的收購案。」他預計這筆交易將使萬事達卡「成為銀行和支付生態系統中其他機構更親近的合作夥伴」。

Miebach 認為收購 Nets 資產是強化萬事達卡歐洲產品的一種途徑，Vocalink 之前已經讓該公司在英國的即時支付領域建立業務。Nets 業務有助在北歐國家、匈牙利和斯洛文尼亞等地區提供萬事達卡擴大市占率。

儘管 Nets 的技術在幾個歐洲市場都很突出，但萬事達卡希望將其擴展到更廣泛的地區，這一點讓分析師眼睛一亮。巴克萊分析師 Ramsey El-Assal 寫道，「在申請方面，雖然 Nets 的支付服務在丹麥和挪威佔有很大比例，但我們認為這項收購案讓萬事達卡能在全球部署的現代帳單支付平台，以及可以幫助歐洲金融機構為 PSD2 預做準備的開放銀行解決方案。」PSD2 是正在實施的歐洲支付法規。

Wedbush 分析師 Moshe Katri 指出，收購案「看來像是另一種『貨幣化』工具，因為萬事達卡和 Visa (V-US) 正在擴大各自的支付生態系統，為兩個網絡提供產生『超越傳統』處理費的能力，」「這項收購案提供了強化處理導向，專注於實際支付以及與分析相關的解決方案。」

萬事達卡股票週二上漲 1.9%，今年以來上漲 39%。標準普爾 500 指數同期上漲 14%。