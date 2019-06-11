亞馬遜擬為「信用欠佳」用戶推出信用卡 股價大漲3%

據外電報導，為了讓更多人能獲得亞馬遜 Prime 會員卡，亞馬遜 (AMZN:US) 與美國同步銀行 (Synchrony Financial) 將一同合作推出名為「亞馬遜信用建構者」(Amazon Credit Builder) 的信用卡，將能輔助信用不良的用戶，透過預算工具和提示建立信用，最終擁有足夠信用的用戶能夠順利轉換成亞馬遜 Prime 會員卡。

消息釋出後，亞馬遜股價急彈 3% 以上，來到 56.60 美元，為科技尖牙股 (FAANG) 中漲勢最強勁，市值突破 9 千億美元，僅次微軟。

亞馬遜股價走勢圖 (圖: Investing)

Synchrony 執行副總裁兼零售卡業務首席執行長 Tom Quindlen 表示：「這樣累積信用方式，也能讓用戶負責任」

新推出的信用卡，將能讓沒有信用紀錄或信用不良的消費者借款，以防止這類消費者被取消亞馬遜 Prime 會員卡。

「不是所有人都能夠有信用卡，我們想要盡可能觸及所有消費族群，這是我們從未接觸過的市場。」Quindlen 補充說道。

這款卡的功能，基本上和亞馬遜現有的 Prime 卡相同，同樣享有 5% 現金回饋，這類獎勵卡 (Rewards cards)，能激勵消費者多多使用亞馬遜的信用卡，並且有助於提升客戶忠誠度，就連摩根大通也在獎勵卡上投入不少資金，理論上這類獎勵卡能刺激消費動力，同時享有許多回饋。

根據 2018 年的信用績分 (FICO) 調查，美國有超過 11% 的人口信用評分低於 550，大約 4% 的人口有「信用不良紀錄」，FICO 信用評分約落在 300 到 499 之間。同時根據美國聯邦保險公司 (FDIC )2017 年的調查顯示，25% 的美國家庭沒有銀行帳戶。

這項計畫將能夠幫助這類用戶學習建立信貸，並透過輔助工具償還貸款，最終能夠升級「畢業」至亞馬遜 Prime 卡，進一步降低用戶被取消亞馬遜會員卡的風險。