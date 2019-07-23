最強神卡Apple Card在台申請商標 要發信用卡有2途徑

被各界稱為「最強神卡」的 Apple Card(蘋果信用卡) 已在台灣申請商標，各界都關切 Apple Card 來台發行信用卡議題，金管會表示，蘋果是和高盛合作推出信用卡，因為高盛在台灣並無商業銀行據點，Apple Card 若要來台，需要比照聯名卡模式，與銀行和國際發卡組織合作；或是像樂天一樣自己設立發卡公司才可以登台。

蘋果和高盛合作推出虛擬信用卡服務 Apple Card，聲稱將改變信用卡的使用體驗，從卡面設計開始就以 Apple 一貫的極簡風格吸引果粉眼球。要申辦 Apple Card 也很簡便，只要擁有 Apple ID 的用戶，就可以直接在 iPhone / Apple Watch 內的「錢包」應用程式直接申請，因為所有資料在 Apple ID 大多已經存有，所以大約只要花 1 分鐘就可以高速完成辦卡，並且不需要等到實體卡，就能先在通過申請後享線上購物。

Apple Card 之所以被稱為「最強神卡」，主要是消費者最在意的優惠條件也都一併擁有，包括：免收取年費、跨國海外消費免手續費、延遲繳納卡費免罰錢。

Apple Card 在今年 3 月的春季發表會上一鳴驚人，也因為台灣目前早就已經能使用 Apple Pay，各界都在關注 Apple Card 是否能登台，如今，經濟部智慧財產局證實，Apple Card 已於 7 月 15 日申請商標，申請的商品項目包括金融項目及發行信用卡，最快也要經過經濟部智慧財產局半年審查。

對此，金管會表示，Apple Card 若要來台發信用卡，須遵循在台規範，蘋果是和高盛合作推出信用卡，因為高盛在台灣並無商業銀行據點，所以需要比照聯名卡模式，與銀行和國際發卡組織合作才可以登台，但目前金管會沒收到任何資訊；或是像樂天一樣自己設立發卡機構要設立信用卡公司，也需要跟金管會申請。

銀行業者表示，Apple Card 是由蘋果找高盛銀行共同合作推出的，會不會在台灣再找其他商業銀行合作有待商榷，但若是真能來台，Apple Card 的發卡組織預期採用萬事達（Mastercard）支付網路應該是無庸置疑的。