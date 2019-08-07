美中貿易戰關稅帶動 美國廠商醞釀漲價

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年8月7號13點50分

觀察從 iPhone 到聖誕飾品、假髮等各種價格的漣漪效應。在不到一個月的時間裡，中國出口至美國除豁免產品外的每樣產品 ，都將面臨 10％至 25％的進口關稅。

最新一輪的關稅，是上周甫公佈目標價值 3000 億美元的中國商品，將課以 10% 關稅並於 9 月 1 日生效，根據巴隆週刊 (Barron’s) 的深入研究，共有 3,812 種產品類別將受到影響，其中影響最深的是電子、機械、玩具等。

而美國消費者沒有受到先前貿易戰關稅影響，主要是因為這些關稅是針對用於生產其他東西的原料。美國公司普遍承擔了這些不斷增加的成本，而沒有透過提高價格將成本轉嫁給消費者。

如果新一輪關稅生效，對美國消費者來說將會更加痛苦

根據 2018 年美國人口普查局的數據，前五大類別對新徵收關稅的影響最大的產品，就進口總值而言，將分別是電子、機械、玩具、服裝和塑料製品。

就子類別而言，手機將是列表中最大的產品。 去年，美國從中國購買了價值超過 430 億美元的手機。

蘋果 (AAPL-US) 是最大的手機進口商之一，已要求豁免其產品，但川普已經在推文中否認了這一要求。 一些分析師估計，由於關稅，蘋果將提高 iPhone 價格至 100 美元。

筆記型電腦以 2018 年從中國進口總額超過 370 億美元排名第二，其次是玩具，遊戲機，電腦顯示器，天線，半導體和彩色電視。

另一種衡量關稅影響的方法是看看美國消費者對某種產品供應的依賴程度。

如果從中國進口的產品只佔整體的一小部分，那麼成本和價格可能不會增加太多。 相反的，如果在美國銷售的大部分產品都是在中國生產的，那麼進口商停止購買或自行承擔額外費用將具十足挑戰性。

例如，來自中國的玩具佔美國去年總進口量的 85％左右。在孩之寶 (Hasbro) 最新的財報電話會議上，CEO Brian Goldner 表示，孩之寶正在努力減少對中國製造商的依賴，但也表示它會增加額外的庫存，進而因關稅產生額外的存儲成本。

Goldner 表示，如果關稅生效，該公司計劃提高價格

其他一些高度依賴中國進口的產品包括餐具和廚具、LED 燈具、聖誕飾品、微波爐、吊扇、毯子和地毯等等。