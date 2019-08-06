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〈美中全面開戰〉狠打川普兩大要害 分析師警告：中國報復規模破表

狠打川普兩大要害 分析師警告：中國報復規模破表。(圖片：AFP)
狠打川普兩大要害 分析師警告：中國報復規模破表。(圖片：AFP)

週一 (5 日) 起中國接連出招狠打美國川普兩大要害，首先是讓人民幣破 7，再來宣布中企暫停透買美國農產品，華爾街分析師警告，滿分 10 分來看，中國的報復規模破表，將拿 11 分。

儘管中國央行否認干預匯市，川普直言中國違規，美國財政部週一 (5 日) 給予回擊，將中國指定為匯率操縱國，創自 1994 年來首例，美中貿易戰儼然全面開戰！

受此影響，美股週一盤後時段，道瓊期貨應聲續跌 ；標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數期貨也顯示出大幅下挫。 

截稿前，道瓊期貨走勢圖。 (圖片：investing)
截稿前，道瓊期貨走勢圖。 (圖片：investing)

華爾街投資者正在密切關注貨幣市場，與美中之間反制的更多舉措。

Cowen 分析師 Chris Krueger 表示，中國的報復是大規模的，在 1-10 分的範圍內，中國拿 11 分。中國政府呼籲中國買家停止購買美國農產品，而許多跡象透露中國政府正在加大對外企的審查。

Chris Krueger 表示，儘管一些措施本可以選擇，對供應鏈產生更直接影響，但中國否認干預匯市的聲明是對白宮的直接攻擊，似乎為了最大化政治影響力。

Chris Krueger 解釋，市場預料聯準會將在 9 月再次降息，抵消貿易戰升級的影響。這些舉措只能部分抵消經濟衰退逆風的滯後影響，而經濟衰退逆風將引發新一輪報復行動。

除了中國報復規模破表的預測外，Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 直言，美中協議似乎前景不佳。

Marc Chandler  表示，人民幣破 7 關卡透露中國最大的訊號，顯示中國人表示他們已經失去了與川普達成協議的信心。

Marc Chandler 表示，中國一直在故意放棄允許人民幣走低，其中一個問題是如果貨幣過於便宜就會出現資本外逃風險，就像 2015 年那樣。

Marc Chandler 認為，中國人行在未來幾天對人民幣走勢的設定是更高還是更低將是關鍵。

經濟學家 Neil Shearing 表示，美中貿易爭端標誌著全球化潛在的巨大障礙，以及我們所知的貿易版世界末日。

Capital Economics 首席新興市場經濟學家 William Jackso 表示，全球經濟並非衰退，而是自金融危機以來最弱的增長速度，中國可以出售美債、干預在中美企、加強監管。

William Jackso 表示，中國可以無需干預，但透過香港人民幣的離岸市場來調控匯率，他們可以設定參考費率。他們可以使用政策工具，中國可以做很多事情來操控貨幣，這是美國爭論的一部分，中國並不是很透明。

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