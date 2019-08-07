美法院：台灣中鋼反傾銷稅需重新評估 可能需調降

根據《彭博社》報導，美國聯邦法院於週二 (6 日) 裁定，由於美方認定中鋼未完全配合調查，美國商務部必須重新審視台灣中鋼碳合金定尺鋼板的反傾銷稅，有可能調降。

根據美國商務部的數據，2015 年美國從台灣進口了價值約 2100 萬美元的碳合金定尺鋼板 2017 年，美國開始對這類進口產品徵收反傾銷稅。

計算出中國鋼鐵公司的傾銷率為 75.42%。考慮到大多數台灣公司的 39.52% 的稅率，商務部計對中鋼課徵的稅率為 75.42%。

碳合金定尺鋼板多用於建造產業，廣泛應用於建築物、橋梁、電塔、農用設備、建築設備、採礦設備、機器零件、船艦、軌道車、油輪、駁船等。

中鋼尋求美國國際貿易法院，不認同美方認為公司沒有完全配合其調查，並且認為美國商務部對中鋼成本的計算方式有爭議。

美國生產商 ArcelorMittal USA LLC，Nucor Corp. 和 SSAB Enterprises LLC 也加入此案。

根據報導，貿易法院商務部的部分裁定。然而，截至 8 月 6 日下午具體內容並未公布。

美國商務部對中鋼反傾銷稅將於 11 月 4 日發表重新評估的最終裁決。

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