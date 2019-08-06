2019年華爾街薪資恐持平或下降 股票交易、承銷業務首當其衝

薪資諮詢公司 Johnson Associates 週二 (6 日) 發布報告指出，科技發展牽動自動化佈局，薪資壓力在競爭加劇的情況下逐漸提升，許多大型銀行和基金公司持續削減成本，預估今年華爾街員工薪資將持平或下降。

Johnson Associates 在報告中指出，從事股票交易與承銷業務的公司恐受到最沉重打擊，預估年度薪資待遇將下降 10-15%；債券交易商及傳統資產管理公司薪資將減少 0-5%，；交易員及銀行家薪資則持平。

(圖：Bloomberg)

Johnson Associates 負責人 Alan Johnson 表示，自動化技術引發競爭加劇，是構成薪資壓力提升的原因之一。他舉例，相較於讓基金經理進行人力操作，指數型基金能自動追蹤市場，成本上也具有優勢，當投資者轉向低成本高報酬的操作，使得基金公司不得不刪減人力成本和擠壓薪資。

如此現象可從金融業的業績表現中發現：2019 上半年，摩根士坦利 (Morgan Stanley) 的薪酬支出較去年同期下降 13%；高盛 (Goldman Sachs) 下降 12%；摩根大通 (J.P. Morgan) 略減少 2%。

不過上述報告指出，私募股權、對沖基金以及傳統貸款領域的薪資仍可能出現些微成長，今年這些領域的員工薪資有望提升至 5%。

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