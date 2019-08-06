同樣以健康為賣點 三星發表全新智慧手錶

在週三 (7 日) 紐約推出 Galaxy Note 10 之前，三星動作頻頻，5 日先行推出他們全新的 Galaxy Watch Active2，這是 Galaxy 智慧型手錶產品組合的最新成員。三星的心電圖功能已內建於手錶中。

作為 Galaxy 系列的一分子，Galaxy Watch Active2 經過精心設計，具有全新、直觀和精緻的功能，可更加定制化使用者的個人生活，增強使用者的身體健康狀況，並實現無縫連接的生活。

三星針對他們的新手錶的規格名列了「心率監測 (帶有 8 個光電二極體) 及心電圖」。他們的市場行銷沒有強調這一點，起因於三星尚未獲得美國 FDA 的批准。

Galaxy Watch Active2 對三星的標誌性旋轉錶圈進行了全新升級，並將其數位化，更加便於導航，同時最大化營幕尺寸。現在，直接在彎曲的 Super AMOLED 營幕上，順時針和逆時針轉動旋轉觸摸邊框及營幕，使用者便可以輕鬆選擇喜愛的應用程式。此外，升級後的 One UI 為導航提供了簡單，清晰和自然的用戶體驗。

Galaxy Watch Active2 可讓使用者輕鬆保持與生活和其他設備的連結，即使是使用者在外出時也是如此。具有 LTE 連接功能的 Galaxy Watch Active2 允許使用者透過手錶撥打和接聽電話，而只需輕點手指即可訪問社群媒體等應用程式，並與內容有更多的互動。除了社群網站的貼文，也可以直接從手腕上觀看短影片。使用者甚至可以帶著它到全球各地旅行，因為 Galaxy Watch Active2 現在支援超過 16 種語言的便捷即時語音和內文翻譯。