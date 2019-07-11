〈分析〉7月降息究竟是利多還是利空？華爾街看法分歧

Fed 降息的決定可能是股市大利多，也恐是未來危機的跡象，這一切取決於時機，據 Fundstrat 回溯 1971 年彙整的數據顯示，在經濟尚未陷入衰退時期做出的首次降息，100% 會帶動股市上漲。

然而，Fundstrat 管理夥伴兼研究主管 Tom Lee 週三表示，在上 2 回週期中，Fed 的降息行動卻來得不是時候。

「上兩回降息分別在 2001 年和 2007 年，這兩次行動來得太晚，美國已經處於經濟衰退，投資者因此而持懷疑態度。」

摩根士丹利前股票分析主管 Lee 表示，要判斷 Fed 降息行動是否太晚，有 2 個衡量標準。首先，只要看美國經濟有沒有朝著衰退前進，但當下通常很難確定真正狀況。第二個方法是判斷商業週期指標，例如採購經理人指數 (PMI)，或者殖利率曲線。

投資者接下來要關注的是，Fed 能不能及時改變立場以防止經濟衰退。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三的國會證詞讓投資者歡天喜地，因為其言論示意著美國將迎接更寬鬆的貨幣政策，因此 S&P 500 一度還首次向上突破了 3000 點關卡、Nasdaq 綜合指數和道指也都創下史上高點，根據 CME 的 FedWatch 工具，投資者現在已認為 7 月降息機率 100%。

在鮑爾向眾議院金融服務委員會的預備講稿中，他提到美國商業投資近期「顯著」放緩，因為經濟前景瀰漫不確定性。

「交叉走勢已經重新出現，許多 FOMC 成員認為，施行更加寬鬆的貨幣政策之理由更強勁。自此，基於即將公布的數據和其他發展，環繞在貿易緊張局勢的不確定性，以及令人擔憂的全球經濟力道，這些似乎持續拖累美國經濟前景。」

摩根大通：現在降息，Fed 根本上犯大錯

然而，摩根大通資深分析師 David Kelly 卻不這麼認為，他週三表示，Fed 如果本月底真的降息，就會「從根本上犯了錯。」

摩根大通首席全球分析師 David Kelly 表示，降息不會提振美國經濟，而且這回預期中的降息部分原因來自川普對鮑爾的壓力。

「鮑爾也承認，想刺激經濟真正要靠的是財政政策，而不是在失業率 3.7% 的時候需要去刺激經濟。」

美媒多次報導，不斷要求降息的川普總統早已不滿鮑爾，甚至試圖撤換鮑爾。週三鮑爾在國會聽證會上重申，他會服務完整個任期，至於川普是否有開除他的意圖，他說「我的回答是沒有。」

Kelly 還提到，Fed 成員似乎「過度執著」通膨 (目前通膨仍不達目標 2%)，「這是一個下坡，我們恐怕無法走到 2% 通膨，這對 10 月來說合理嗎？對 12 月來說合理嗎？聯邦基金利率恐怕一路下降到 0，還無法走到 2% 通膨。」