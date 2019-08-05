台股重挫逾百點 官股券商今再砸41億穩盤 7月底來買超逾130億

美中貿易戰升溫加上香港大罷工，促使外資撤離股市，台股今 (5) 日大跌 125 點，大盤雖仍守住年線但避免跌勢擴大，官股券商穩盤力道不間斷，八家官股券商今天大舉買超 41.24 億元，累計從 7 月底以來，5 個交易日官股已買超台股達逾百億元。

根據過往經驗，台股遭逢國際政經因素而重跌時，政府通常會先觀望情勢與資金移動狀況，初期先由官股券商先進場，以循序漸進方式低接股票，穩定市場信心，這幾天台股隨國際股市走跌，為避免跌勢擴大，影響市場信心，官股券商加大力道進場穩盤。

台股今天延續上週跌勢，持續遭外資大舉調節，觀察近 5 日外資賣超個股，包括：台積電、友達、中鋼、中信金、玉山金與兆豐金等權值股幾乎淪為外資砍殺對象，拖累大盤持續下探。

為抵禦外資賣壓，向來扮演穩盤先遣部隊的八大官股今天持續進場低接，今天單日買超金額高達 41.24 億元，光是 8 月短短三個交易日就買超 113.39 億元，從 7 月 29 日以來，官股買超金額共 133.63 億元。

觀察官股券商買超標的，主要以權值股為主，鎖定台積電、鴻海、第一金、南亞科等個股，其中對盤勢有舉足輕重影響力的台積電，單日或八大官股券商聯手敲進 12.3 萬張，穩盤用意明顯。

公股券商操盤手表示，美中貿易戰局勢短期恐難緩和，加上香港情勢越演越烈，台股受國際政經情勢左右，短線恐將持續震盪整理，將鎖定仍有基本面支撐的權值股進場低接。