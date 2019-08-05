南山人壽、南山產物表現卓越 連奪保險信望愛獎9項大獎

由現代保險教育事務基金會舉辦的「保險信望愛獎」於今 (5) 日舉行第 21 屆頒獎典禮，南山人壽勇奪「最佳商品創意獎_壽險組」大奬，同時南山人壽及南山產物本屆共拿下「最佳通路策略獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險專業獎」、「最佳保險教育貢獻獎」及「最佳商品創意獎_產險組」等 5 項優選，卓越表現再創獲獎佳績，顯示南山在保險專業、客戶服務、業務發展及落實企業社會責任等方面，備受國內保險專家學者肯定，也突顯南山 56 年來對台灣保險產業的貢獻。

南山人壽自 2013 年起連續 7 年榮獲肯定，今年奪得「最佳通路策略獎」優選，南山不斷尋求創新與突破，以主動與創新為指標，不斷在專業及服務上力求超越，並運用資訊科技及大數據，引領通路轉型為客戶導向的服務提供者，多元發展業務員通路、銀行保險暨法人機構通路、網路投保通路等通路。

南山人壽擁有超過三萬名業務員，專業素質及服務品質皆為業界標竿，更是業界唯一 24 度 獲得「全國最佳壽險公司排行榜 - 業務員最優」殊榮；在銀行通路發展上，善用非金控的優勢，多元拓展銷售端點及開發專屬商品，並依銀行特性提供客製化訓練課程與活動，深化夥伴關係。此外，南山人壽是全台第一家提供團體保險服務的保險公司，團險業務市占率更是業界第一。

自許為「公益服務業典範」的南山人壽，持續發揮企業核心職能，從創新思維與永續理念出發，推動熟齡關懷、醫療救助、保險教育、環境永續及地方深耕等五大行動，獲得「最佳社會責任獎」優選。為迎接金融科技 (Fintech) 帶來的數位化浪潮，南山人壽以「啟動智慧保險家」、「打造數據分析服務力」、「深化多工銷售服務力」三個計畫目標，帶領內外勤夥伴全面轉型，並推動多層次學程，以系統化的核心教育課程培訓新時代智慧金融人才，勇奪「最佳保險專業獎」優選。更以實體結合數位社群等方式，針對大專院校、中小學分別設計不同的保險教育推廣活動，為此獲得評審青睞獲得「最佳保險教育貢獻獎」優選之肯定。

在商品方面，推出業界首張健檢健康促進增額重大疾病保險「南山人壽樂健康祥定期健康保險 (10TDD)」(註)，強調健康保戶有機會以相同的保費，獲得更高額的保障，保單每兩年提供保戶指定健康檢查，並依據健檢結果，次一保單年度起的兩個保單年度，提供最高 20％的重大疾病保障增額。解決年輕人買不起、中高齡買不到的痛點，滿足國人最擔心與最需要的重大疾病保障，推出即大受保戶歡迎，今年度迄今在健康管理類保單件數更大幅領先同業，也因此榮獲 2019 年榮獲「最佳商品創意獎」。

除了南山人壽，南山產物今年也有亮眼表現，領先業界推出中小企業專屬的資料保護保險─南山產物資料保護保險 - 防護版，榮獲「最佳商品創意獎」優選。透過商品模組化，客戶只需依照所屬行業類別、營業規模及保障需求，選擇適合需要的方案，就能輕鬆投保、立即享有涵蓋 (1) 個資賠償責任 (2) 委外賠償責任 (3) 資料安全賠償責任 (4) 抗辯費用(5) 通知費用等五大保障，為企業的資訊安全建構全方位風險防護網，並獲得評審一致肯定。

值得一提的是，南山人壽優秀業務菁英今年亦勇奪三項個人獎的肯定，包括元利通訊處羅采禎處經理榮獲「最佳社會貢獻獎」、再興通訊處張政文區域總監榮獲「最佳保險成就獎」優選、高鑫通訊處林于超區經理榮獲「最佳專業顧問獎 (壽險外勤)」優選，三位傑出的業務主管以其多年的保險專業與捍衛保戶幸福的決心，發揮專長、引領後進，除對社會貢獻良多，更足以作為代表南山文化之業務同仁典範。

(註) 「南山人壽樂健康祥定期健康保險 (10TDD)」：本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

