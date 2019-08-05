外資近4日大賣台股560億元 今年累計轉賣超113.95億元

美中貿易戰緊張氣氛下，台灣今 (5) 日上演股期匯三殺戲碼，終場下跌 125.63 點、收在 10423.41 點。外資大舉賣超 155.12 億元，投信賣超 5.36 億元，只有自營商買超 4.48 億元，合計三大法人賣超 155.99 億元，其中，外資近 4 個交易日砍殺台股近 560 億元，也讓外資今年以來累計進出，轉為賣超 113.95 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 452 口至 3644 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 25 口至 29154 口。

避險情緒高漲，富邦 VIX 獲外資買超達 4 萬 7871 張，為外資買超之冠；南茂、京元電子也都有超過 5000 多張買超，其餘光寶科、元大 S＆P 原油正 2、旺宏、南亞科、彰銀、上海商銀、國巨皆獲外資逆勢加碼。

外資大賣友達 2 萬 3693 張，更是連 13 天賣超、累計減碼超過 28 萬張；台積電今天也遭賣 2 萬 2096 張，元大台灣 50、鴻海、晶電、元大台灣 50 反 1 都被出脫超過上萬張，其餘新光金、群創、開發金也都有 9 千多張賣超，玉山金則被賣 8860 張居賣超第 10 名。

投信買超欣興、冠德有破千張，其餘智邦、裕民、世芯 - KY、劍麟、大成、台郡、群益深証中小、亞泥都在買超之列。

京元電子、聯電、長榮航遭投信賣超逾 2 千張，為投信賣超前 3 名個股，此外，投信還賣超金像電、宏捷科、創意、廣明、兆豐金、聯詠、國喬。

自營商大買元大台灣 50 反 1 高達 84,834 張，買超富邦 VIX 也有 74,747 張，國泰美國道瓊反 1 獲買 4,292 張、台積電 2,291 張、元大 S&P500 反 1 獲買 1,896 張、富邦 NASDAQ 反 1 獲買 1,868 張、富邦臺灣加權反 1 獲買 1,789 張，GIS-KY、富邦美國特別股、富邦上証反 1 也都獲自營商買超。

自營商大賣元大滬深 300 正 2 達 19,304 張，元大高股息 15,164 張、開發金 6,642 張、群創 4,850 張、鴻海 4,270 張、台新 MSCI 中國正 2 遭賣 2,512 張、元大台灣 50 遭賣 2,265 張、元大 S&P 原油正 2 遭賣 2,048 張、富邦日本正 2 遭賣 1,625 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 1,471 張。

整體來說，外資今天在股市、期市、匯市上演三殺，外資再度大賣 155 億元後，合計近 4 個交易日砍殺台股近 560 億元，也讓累計至今年以來又轉為賣超 113.95 億元，對照金管會今日公布的外資投資數據，外資 7 月又轉為淨匯出上千億元，在在顯示外資籌碼有大逃殺之虞，目前加權指數已經連 7 日收跌，若指數未能在年線附近止跌，下一步恐將測試 5 月 29 日頸線支撐。