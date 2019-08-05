台股盤後－蘋概股成重災區+富邦VIX爆量 大跌125點、仍力守年線

美中貿易戰緊張氣氛下，亞股今 (5) 日全倒，台灣股匯雙殺戲碼也再上演，蘋概三王疲弱，蘋概族群也殺聲隆隆，值得留意的是富邦 VIX 飆大量，終場下跌 125.63 點、收在 10423.41 點，不過仍力守年線，成交值為 1282.2 億元。

美國總統川普上周宣布，9 月將對大陸進口美國的 3000 多億美元商品加徵 10% 關稅，全球股市應聲而倒，美股上週五下跌，亞股今天也全盤皆墨，尤其香港恆生指數因為「反送中」案緊繃，重挫超過 700 點，是亞股最慘烈的市場，台股也難逃殺機。

川普此次宣布加徵關稅的產品清單涵蓋手機、筆電，iPhone 首當其衝，蘋概三王今天全數收跌，大立光明天除息，上半場原本吸引押寶除息買盤進場，呈現逆勢走跌，不過盤中賣壓出籠，終場下跌 0.39%、收在 3875 元，創 2 個多月以來新低；台積電跌 1.99%、收在 246.5 元，鴻海更是重挫 3.58%、收在 72.8 元。

蘋概股為重災區，包括東碩、群創、濱川、精確、精元、可成、廣宇、聯詠、亞信、智原等都有 4-6% 不等的跌勢。

其餘權值股如友達、華碩、南亞科、聯電也都表現低迷，傳產金融部份，台塑四寶、中壽、中租 - KY、玉山金等也都一片綠油油。

值得留意的是，由於貿易戰再使風險意識飆高，富邦 VIX 逆勢上漲超過 5%，且為成交量居冠個股，爆出 37 萬張大量，創 5 月中旬以來大量。

整體來說，短線上受到川普言論影響，漲多的台股面臨將回檔整理，不過若回到基本面，例如以半導體、5G 等重要產業的下半年展望，以及資本支出增溫來看，這段期間市場的拉回，短期拉回反而提供伺機布局的中長線機會。