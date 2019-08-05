統一超Q2獲利小幅衰退 上半年EPS 5.29元仍創同期次高

連鎖超商統一超 (2912-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，由於業外支出增加，單季稅後純益 25.9 億元，季減 10%，年減 1.61%，每股純益(EPS)2.49 元；累計上半年稅後純益 54.98 億元，年增 6.34%，EPS 5.29 元，仍創歷史同期次高。

統一超第二季合併營收 639.48 億元，年增 4.4%；營業毛利 219.28 億元，年增 4.65%，毛利率 34.29%，年增 0.07 個百分點；營業利益 33.57 億元，年增 3.43%，營業利益率 5.25%，年減 0.05 個百分點；業外方面，由於財務成本淨額來到近 3 億元，大幅高於去年同期的 0.32 億元，吃掉部分獲利。

統一超說明，就超商本業來看，上半年受惠連續假期、節令預購和夏季高溫帶動，鮮食和 CITY CAFE 等差異化商品需求明顯攀升。

另一方面，7-ELEVEN 上半年推出多元跨業態品牌複合店，包括「7-ELEVEN X 達美樂複合店」，以及和國外領導品牌「可口可樂」、「海尼根」和「瑪莎拉蒂」合作規劃「品牌聯名店」，有效導入新客。

轉投資事業方面，菲律賓 7-ELEVEN 持續進入新區域展店，上半年店數已達 2664 店；台灣星巴克上半年店數達 466 店，並推出氮氣冷萃及茶飲料等多款新品；而康是美配合人、店和商品等面向改造，同時強打創新主題及活動，有效帶動業績成長。

進入第三季後，統一超指出，7-ELEVEN 將持續掌握中元節、中秋節和開學季等重大節令與活動商機，推出多元化的生活提案，成長動能無虞。