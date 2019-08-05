【華冠投顧】川普主跌段PART3 台股留意後續風險

2019.08.05 盤後分析

#大盤短評： 06/19 低點 10650 收破短線轉弱，等待短線打底型態。

#盤勢分析

週五美股，在非農數據發佈後雖然符合預期，盤中一度重挫超過三百點，但也如我所說因為數據仍屬疲弱推升九月近一步降息機率引發市場反彈，終場僅收跌 98 點，本週持續有一些經濟數據將會公佈，但並不會向非農數據一樣高度影響市場，因此短線還是會聚焦在中美貿易戰問題上，本來認為亞洲市場在週五重挫後因為降息預期的提升將會出現反彈，但在稍早傳出中國取消購買美國農產品引發市場近一步下跌，道瓊電子盤也一度再次重挫三百點，各主要市場都有重挫的現象，提醒投資人掉下來的刀子不要接，等有落底現象再介入比較安全。

回到台股，上週五提到 06/19 外資單日大買 180 億元的長紅 K 低點的跌破，已經宣告出現一個半月的套牢區，同時有持續修正的風險，雖然今天並未如預期出現反彈，但其實早在上週四就已經提醒 10799 的跌破就已經屬偏弱現象，但同時也提醒大家，近期的下跌幅度過大，雖然不排除會有強彈的可能，但是更不能排除會持續走弱，還是建議投資人手握現金等待落底現象。

#個股方面

今日資金開始從電子流出，雖然電子成交比重仍有六成五，但賣壓相對沉重，資金有往貿易戰較無影響的族群流動跡象，早盤食品股相關 1210 大成與 1215 卜蜂都有強勢表現，但最後不敵大盤下跌壓力同步出現下殺現象，汽車零組件相關受國六題材利多，2228 劍麟攻上漲停、1568 倉佑也大漲 8.92%，其他則是稀土題材的 1809 中釉與 9955 佳龍在次因為中美緊張而大漲，但仍需提醒稀土題材偏向消息面而非實質基本面營收，僅能是為投機性質。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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