【華冠投顧】鴻海，再壓抑空間已不多，續多！

在上海舉行的最新一輪中、美貿易談判之後，川普又再度的翻臉了！

上周又推文表示，於 09/01 起對於剩下的價值三千億美元的中國輸美商品，「小幅」度的加徵 10% 關稅。且說，這 10% 是短期的，隨後可能會提高到 25% 以上也說不定。這消息，又再度的提升了金融市場的不確定性，使得美、台股持續往下發展。

但整體來看，這事件後續的發展應不會那麼的糟。

因為『川普』這個人，你又不是不了解，他說歸說，過兩天又跟你『翻供』，這也是稀鬆平常見怪不怪的事兒。更何況，他說的是九月初，這之間約還有三周，可以讓他大做文章的時間是『綽綽有餘』。

另外大家換另一個角度思考，川普的這些政策到底是打到『中國』還是打到『自己』呢？若對美國消費者造成傷害，那明年的大選到底還要不要選呢？我想，川普應該不是大笨蛋吧！

因此，如我之前所述，貿易戰這議題漸漸的會淡化掉，股市最終的漲跌因素，還是會回至經濟基本面上。

而加徵關稅的這三千億美元產品，其中也包括了如蘋果手機、筆電等等商品，這導至今日蘋概股受到衝擊。但若依據以上之論點，預估電子股第三季之後的旺季效應仍將持續，不會受到多大的影響，大家請放心。

上週五，公佈的美國 7 月季調後非農就業人口變動，值為 16.4 萬人，稍低於預期值 16.5；另外，7 月平均每小時工資月率，值 0.3%，高於預期值 0.2%。這些經濟數據，攸關著下一趟的貨幣政策動向，續關注。

預期貿易戰的利空反應在股市的時間已不多；包括美、台股，近日，隨時會有彈升之機。

加權指數，依據型態觀之，在目前的點位上下，隨時有出現大反彈之機，上方初步目標暫看 10640-10860 之區間。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，今日逆著大盤出現彈升，依據型態觀之，上方仍具空間。另外『2317 鴻海』如我們之預期，下方目標區進入了！後市之推演軌跡。

近期熱門標的股評析：

2317 鴻海：

對於美中貿易戰的衝擊，鴻海早已成立專案應對小組，加以因應。另外消息指出，由鴻海集團與廣州市政府合資成立的面板廠，傳出正在找人接手。雖鴻海發出聲明，公司並未擁有面板廠，但若屬實，『長痛不如短痛』求售 LCD 廠的策略是正確的，因大尺寸 OLED 遲早會取代 LCD 市場。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師