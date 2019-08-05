【華冠投顧】空方續握掌控權 盤面像是「蘿蔔蹲」明日重點「量急縮」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週提到「台股轉由 "空方控盤"，短線需待 "成交量急縮" 才有止穩反彈契機」。

美股續跌，亞股全面跳水，今日台股在外部利空環伺下延續跌勢，雖然跌幅相對亞股輕微，但大盤仍下挫 - 125 點逼近年線，OTC 指數 - 1.5% 連破半年線、季線兩道關卡。

今日大盤內部買賣結構和上週四、五雷同，賣方依舊貼著盤面以內盤甚至市價砍單，上週說過「這種賣法的壞處是賣方出場態度急迫，對價格往往具有比較大的殺傷力，好處是賣壓宣洩速度很快，賣壓一旦宣洩完畢也很容易伴隨急彈走勢，因此盤勢穩下來的前提便是見到 "成交量急縮"」。

台股賣方一連三天都以市價出逃，這使得日Ｋ棒遲遲拉不出下影線，更別提出現止穩甚至反彈走勢了，不過這樣的情形明日或許有機會改變，因為今日在除權息蒸發點數影響極微的情況下，四大期指逆價差都同步見到明顯收斂跡象，阻跌力道開始浮現，確認止穩方式同樣看 "成交量是否急縮"，量愈縮愈容易彈，量縮幅度和反彈強度成正比（反彈若有量才需要擔心都急跌成這樣了，怎麼還有那麼多要賣的）。

＜操作策略＞

當盤面出現 "作多風險升高" 訊號時，第一個基本動作便是「降低持股水位」，上週二 (7/30) 大盤僅小跌而 OTC 指數重創當天，有追蹤發文的好友就知道昇楷基於上述理由而大幅降低持股，強股作獲利調節，弱股就直接砍掉，之後進行「多空雙向」操作。

上週四 (8/1)"盤後影音" 介紹的《3005 神基》，是昇楷少數逆勢帶領學員卡位之多方股，其 "強固型工業電腦" 不受美中貿易戰影響，6 月營收、Q2 營收同創歷史新高，自 7/29 以來更是天天逆著台股上漲，今日再創波段新高 47.4。惟逆勢股後續若有放量不漲情形便可見好即收，有跟上車的好友請自行設好停利點。

上週盤面就像「蘿蔔蹲」，故而順勢放空Ｋ棒轉弱、頭部成形股，像是面板關鍵材料廠《天降偏財》等，今日隨勢續跌，現階段陸續浮現頭部成形之空方標的，因此操作上「多空雙向」節奏維持不變。

今天昇楷運氣不錯，作空股跌，作多股漲，但不可諱言的，許多投資人不太能適應 "一手作多、一手作空" 之策略，總覺得腦袋會打架，這點若是無法理解或無從選股，歡迎加入昇楷投資園地，昇楷將盡己所能與大家分享。

＜強勢股＞

國際股市全盤皆墨，今日強勢股不多，受惠於美中貿易惡化的稀土概念股持強，指標股《1809 中釉》、《9955 佳龍》連續大漲；原多頭主流『5G 族群』剩下《2345 智邦》、《6230 超眾》、《6274 台燿》、《4906 正文》、《3380 明泰》... 力抗跌勢。

先前分析過的『被動元件』族群今日雖有指標穀《2327 國巨》、《2492 華新科》試圖逆勢攻堅，但原本相對較強的二線股反而紛紛不支倒地，整個族群步伐不一，僅有個別股空間。

＜弱勢股＞

今日台股一片綠油油，強股弱股一起跌，弱勢股破底的主要集中在面板股《3481 群創》、《2409 友達》、《6116 彩晶》... 及塑化股《1326 台化》、《1312 國喬》、《1301 台塑》... 等兩大族群；強勢股補跌的則包含《8086 宏捷科》、《3491 昇達科》、《9802 鈺齊 - KY》、《3961 碩禾》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。