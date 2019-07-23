傳打入Apple Watch供應鏈 錸寶連攻2根漲停

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 傳打進蘋果 (AAPL-US) 新一代 Apple Watch 供應鏈，蘋果採用 Micro LED 面板取代 OLED 面板，利多激勵錸寶今 (23) 日續攻漲停，午盤前仍漲停鎖住，逾 400 張委買單高掛排隊，也順利完成填息。

市場傳，蘋果有意在新一代 Apple Watch 導入 Micro LED 顯示器，並取代主要使用的 OLED，主因是 Micro LED 具較高解析度、亮度，並有省電及較快反應速度等特性，被視為新一代顯示技術。

錸寶是在今年 5 月，宣布以換股方式，取得錼創不超過已發行股數 10% 的股份，正式跨足 Micro LED 產業。

根據科研公司 Counterpoint Research 日前報導，今年首季市場上的智慧型手錶，蘋果市占率仍第一，占比達 35..8%，等於每 3 支智能手錶就有一支是蘋果的 Apple Watch，其次則是三星的 11.1%、imoo 9.2%、fitbit 5.5%。

研調機構 IDC 上月也指出，未來 5 年內，智慧手錶將帶動穿戴裝置市場大幅成長 9.4%，達 1.316 億支，其中蘋果作為穿戴裝置大廠，預期在 2023 年仍可達到 25.9% 的市占，依舊站穩全球智慧手錶市場龍頭地位。

市場傳，蘋果導入 Micro LED 顯示器後，錼創將主要提供 Micro LED 晶片，錸寶則負責顯示器模組組裝，法人預期，最快今年年底進入試產，明年推出產品。

錸寶 7 月 11 日除息，每股配發 3 元現金股利，除息參考價 54.5 元，近 2 個交易日在打進蘋果供應鏈利多加持下，順利完成填息。