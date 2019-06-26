Apple Watch未來也能拍照？蘋果這份專利申請透玄機

據國專利商標局 (USPTO) 在週二 (25 日) 發布的一份專利文件中顯示，蘋果 (AAPL-US) 有可能計劃在 Apple Watch 上搭載相機功能，蘋果並在該專利書上提出在錶帶上裝置「光學傳感器」的照相設計。

根據這項專利，配戴者可以在不扭轉手腕的情況下，通過旋轉錶帶來拍攝照片。舉例來說，用戶可以拉動錶帶來進行拍攝，或是摺疊在 Apple Watch 錶面的正上方來照相，甚至進行自拍。

蘋果擬在 Apple Watch 錶帶上安裝相機 (圖片：appleinsider)

此外，專利中也提到在錶帶中配置兩個方向相反的光學相機，用戶可以在 FaceTime 的時候通過切換來顯示自己或是周圍環境，或是從兩個不同角度拍攝照片或錄影。另一方面，用戶可以通過「捏錶帶」或語音控制的方式來進行拍攝。而不使用時，能將相機隱藏在錶帶的內側。

蘋果擬在 Apple Watch 錶帶上安裝相機 (圖片：appleinsider)

Apple 每週都會向 USPTO 提交大量專利申請，但大多顯示出蘋果所研究並感興趣的領域，但並不一定意味著這些設計一定會發布在新產品或服務當中。

在先前就有消息指出蘋果將在 Apple Watch 上安裝相機，不過大部分想法是將相機放置在靠近設備本身的位置，用戶可能就需要將手臂彎曲到幾乎不可能的位置來拍攝，因此較難以實行。不過如果將相機裝設在錶帶上，便能正常地進行自拍和攝影。