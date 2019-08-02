〈財報〉GoPro營收遜於預期 盤後大跌7%

美國極限運動攝影品牌 GoPro(GPRO-US) 於週四 (1 日) 發佈截至 6 月 30 日第二季財報，營收季成長 20%，年增 3%，從 2.83 億美元成長至 2.92 億美元，營收遜於分析師預期的 3.02 億美元，結果公佈後，股票在盤後下跌超過 7%，但隨後小幅回升至 5% 至 6% 的損失。

GoPro 股價走勢圖 (圖片: MarketWatch)

財報關鍵數據 (GAAP)：

營收：2.92 億美元，年增率 3%。高於去年同期的 2.83 億美元，若不包括航空業務，營收年增率為 9%。低於市場預期的 3.02 億美元。

毛利率：35%，高於去年同期的 29%

淨虧損：1100 萬美元，即每股虧損 8 美分，優於去年同期的虧損 7600 萬美元。調整後 GoPro 每股獲利 3 美分，高於分析師預期的 4 美分。

公司透過推出不同款旗艦 Hero 相機，來應對同業激烈的競爭，本季 300 美元以上相機銷售額，年增 90%，付費訂閱者季成長 15%，年增 50%。

GoPro 執行長 Nicholas Woodman 表示，本季銷售持續強勁，今年晚些時候推出的新產品，將決定公司庫存水平和實力， Woodman 表示將上調 2019 年下半年的前景。

預計經調整後 2019 會計年度每股純益介於 0.25-0.45 美元，分析師平均預測為每股盈餘 0.38 美元。

淨虧損為 1100 萬美元，即每股虧損 8 美分，而去年同期虧損為 7600 萬美元，即每股虧損 55 美分，經調整後，GoPro 從一年前的 15 美分虧損中獲利 3 美分，FactSet 分析師預期調整後，每股調整後的每股純益為 4 美分。

累計今年股價上漲了 20%，標普 500 上漲了 18%。

在財報出爐前，大摩分析師 Erik Woodring 向投資人表示，鑒於公司以往表現，並不看好 GoPro，Woodring 在報告中稱，市場思考 GoPro 是否能在當前循環中，繼續維持其在運動攝影機的市場份額。

Woodring 將 GoPro 定在「減持」評級。