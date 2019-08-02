〈美祭中新關稅〉川普新關稅對衰退中的航空貨運業可能是雪上加霜

關稅和貿易緊張局勢正在衝擊航空貨運業，部分航空公司警告說情況可能會更形惡化。

航空貨運公司警告，雖然即將接近忙碌的年底季節，但對消費性電子產品到工業零組件到服裝的高價貨物的快速運輸需求正在下降。

為 DHL (DHL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和其他公司執飛的 Atlas Air Worldwide Holdings (AAWW-US) 股價週四 (1 日) 下跌 24.62%，是該公司近 6 年來最大單日跌幅。該航空公司盤前發布財報指出，由於需求疲軟，第 2 季獲利低於預期，並且預計今年淨利將下降。

美國總統川普週四發布了可能對該產業雪上加霜的另一次打擊：9 月 1 日對另外 3000 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅，推文讓美股暴跌。

縱觀整個產業，企業高管們都在為長期貿易戰而煩惱，同時擔憂在已經調降的經濟成長前景下它將如何影響需求。最近的一些經濟指標普遍低迷，例如美國工廠活動，7 月數據放緩至近 3 年低點。

專業從事航空貨運業務的飛機投資公司 Fortune Aviation Services 負責人 Stephen Fortune 表示，如果貿易問題「不能很快得到解決，就會變得更糟」。

以貨運噸公里計算的航空貨運需求 (Air cargo demand) 在 2019 年前 5 個月較去年同期下降 3.3%。

根據本月稍早代表全球大多數航空公司的貿易集團國際航空運輸協會 (IATA) 的報告，亞太地區的下降幅度是這個數字的 2 倍多。

Atlas Air CEO Bill Flynn 在財報發布會上表示，製造商和託運人「對關稅和貿易問題採取觀望態度」，損傷了貨運需求。

航空貨運曾是僅占大型客運航空公司營收一小部分但一直在成長的業務，儘管因為最近電商客戶需求推升短程航班增加，但該業務正在受到衝擊。

由於美中貿易緊張局勢和經濟疲軟，法荷集團貨運業務在截至 6 月的 3 個月中的單位營收同比下降 7.5%。

法荷航集團財務長 Frederic Gagey 在財報電話會議上表示，「我們還不知道下季的趨勢是什麼，但很明顯，貨運單位營收衰退 7.5% 並不是一個很好的訊號。」

漢莎航空集團本週表示，歐洲和亞洲之間的需求疲軟導致其上半年的貨運獲利下降 88% 至 1500 萬歐元 (1660 萬美元)，這促使其降低運力和削減成本。

由於貿易戰繼續進行且看不到盡頭，航空貨運業者只得在迎來航空運輸需求旺季的第 4 季之前，為可能繼續惡化的趨勢做好準備。

儘管如此，Fortune 和業內其他人士認為，航空貨運的挑戰並未像 10 年前結束的經濟衰退那樣發出低迷訊號。

他指出，需求下滑可能是「從輕度到中度」，「貿易仍然需要進行。」

CEO Flynn 告訴投資人，Atlas Air 從未為新訂單提供折扣，即使是暫時性的，而且目前市場也不會像 2008 年和 2009 年那樣嚴重，「我們還沒走到那一步。」