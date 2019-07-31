〈分析〉除了手機 5G還有哪些「殺手級應用」？

在高通位於聖地亞哥的總部，會發現一個實驗室。這個以前用於存放辦公用具和箱子的空間已經成為移動晶片巨頭的新無線技術實驗場，高通正在以常人無法想到的方式開發 5G。

門內矗立著一個高大的 5G 天線，高通已經為工廠的自動化機器人進行了測試。安裝在牆上的天線使用建築物的專​​用蜂巢式 5G 網路，能夠將 5G 信號發送到工廠車間。

在播放展示影片中，推高機來回移動，過程容易阻擋了 5G 訊號光束傳遞，但只要一個訊號被阻擋，其他天線便會立即無縫接軌地將訊號連接回來，「我們將實驗室盡可能變成實際的環境。」高通技術營銷總監 Patrik Lundqvist 在演示過程中說道。

機器人和汽車，分別代表了可以從 5G 的崛起中受益的各種機器和設備的例子，為我們的生活和工作方式帶來巨大改變，5G 技術估計比現今的 4G 速度快了 10 到 100 倍，而且也比 4G 和 Wi-Fi 的反應更快，同時 5G 為網路提供了更多容量，也允許更多設備同時連接，比其他無線連接更可靠。

5G 改變的不僅有手機產業：

最初圍繞 5G 炒作的話題幾乎都是關於手機，其中一個話題是超高速無線網路能夠讓使用者在幾秒鐘之內，下載完畢大容量的超高清 HD 影片。

市場認為，正如 4G 帶來了 Uber 和 Facebook 直播等服務，5G 將帶來我們更多尚未被發掘的服務內容。

但 5G 能夠轉變的，可能不僅僅是手機，更同時對機器人，汽車，健康設備、物聯網 (IoT) 都有著巨大的影響，如 5G 可以將街燈和其他未連接到網路的設備連接起來，透過無處不在的傳感器不斷相互通信。

今天有些事情可以通過 4G 完成。但是，對 5G 來說真正重要的是更快的網路和更多的數據容量。如進行手術或製造汽車的機器人需在信號超快，穩定且反應快速的情況下連接無線網路。

電信設備經銷商 Sagent 首席執行長 Gordon Smith 說：「當你能夠大規模地傳遞訊息時，新的事物就有可能發生。」

身臨其境的影像、遊戲及 AR

無論是在手機還是 5G 連接的計算機上，都可以更快地下載內容並傳輸更多內容，如影片畫質更高，且能夠更加融入手機、虛擬現實耳機和其他設備，體育場館可以使用 5G 實時提供不同的視角等。

遊戲行業和更多串流媒體服務的推動將從 5G 中獲益匪淺。Google (GOOGL-US) 的 Stadia 和微軟 (MSFT-US) 的 Project xCloud 是一些新的雲端遊戲服務，皆需依賴快速的網路。

聯發科 (2454-TW) 美洲、歐洲公司銷售和業務開發副總裁 Finnbar Moynihan 即說道：「雲端遊戲需要的是非常高的傳輸速率、與雲端的穩固連接以及遊戲的低延遲性，這一切都說明了 5G 將要實現的目標。」

微軟 Xbox 負責人 Phil Spencer 表示：「在 5G 中存在真實的機會。」微軟 Xbox 部門已經開始對運營商進行 5G 頻寬和延遲試驗，這也是該公司的 Project xCloud 首先出現在 Android 手機上的原因之一。

接著是增強現實和虛擬實境的連結。目前，AR 和 VR 需要龐大的耳機設備，該技術可以嵌入設備中，也可以透過固線與電腦連接並加速延遲，且使用 5G，耳機可以變得更輕，連接能夠瞬間從雲端中傳輸內容。

例如，使用者可以戴上 AR 眼鏡來獲取更換汽車輪胎的說明，也能夠透過 AR 來迅速適應他正在做的任何事情。

遠端手術

遠端手術 (圖片: AFP)

3 月份巴塞隆那舉行的 MWC 貿易展上，在一個貿易小組的討論中，醫生和護士圍著一個病人，這是第一次涉及醫生從另一個地方遠端協助的現場手術，會議中心的醫生向手術室的醫生提供實時指導，包括患者影像的描繪。

遠端即時諮詢的橋樑，依然是 5G。

連接許多偏遠地區並提供當地欠缺的專業知識，可以改變非洲部分地區的醫療環境，而那裡甚至可能沒有受過訓練的醫生。

居家醫療保健

人口正在迅速老齡化，許多老年人還希望留在自己的家中，而不是轉移到輔助生活的機構或醫院。對於許多人來說，親戚或照顧者很難一直待在家裡。另外有慢性疾病的人可能需要留在家裡而不是醫院，而這樣疾病的病人即需要進行額外的監測。

如果在家中使用便攜式超音波或中風檢測機，那麼 5G 就至關重要，任何具複雜成像功能，以及需向醫生發送即時數據的功能，都可以從 5G 網路的高頻寬和快速的回應中受益。

Dell (DELL-US) 全球產業、銷售和解決方案副總裁 Hayley Tabor 說道：「5G 可以將其提升到一個全新的水平」。她負責監督與客戶合作的團隊，為醫療保健，能源，零售和監控等行業提供 5G 用途。

對於中風和心臟驟停等健康緊急情況，更快的治療會產生巨大的差異性。Dell 技術總監 John Roese 說：「有些機器使用視覺成像 ，如高解析度的眼睛和臉部影像串流，並結合先進的人工智慧來檢測中風，但這些機器太複雜且昂貴，無法放入每輛救護車。」

「但 5G 可以讓一台機器在救護車上運行，並透過連接到醫院或雲端的中央系統，來獲得所需的分析結果。」

Roese 說道：「在病人到醫院之前，便能對患者進行的診斷的工具是十分重要的。」「如果你能夠以一種聰明的方式連接救護車、網路、中央系統，那麼所有事情都能正常運行，更能在適當的時候調用各種工具。」

緊急事件回應

即時收集數據的能力可能會成為一項巨大的改變，如消防員在撲火的過程中。無人機可以從上方拍攝火災現場，並即時回傳圖像。該信息可以根據氣候、地形和地圖訊息結合，以幫助預測下一次火災的發生地點，並且可以立即與不同的機構共享。

IBM 的 5G 電信、媒體和娛樂部門主管 Steve Canepa 說道：「這種大規模的實境作業，需要大量的洞察力和專業知識才得以完成。」

連接汽車

通過 5G 連接車的汽車，使用者可以透過 OnStar 等機構獲得緊急援助、串流傳輸音樂，並使用最新的流量數據更新地圖。

高通總裁 Cristiano Amon 說道：「導航時的安全監控，且網路能連接基礎設施，或者其他的汽車和行人，這在 5G 之前的時代是無法實現的。」

5G 可以協助汽車診斷，並加速更快的地圖更新，有一天，你的車可能知道每個綠燈的正確速度，並與紅綠燈系統共享時間表。

「車間通信將大大擴展了您的視野。」高通公司 5G 負責人 Durga Malladi 表示。

自動駕駛汽車

Goggle Waymo 自動駕駛車 (圖片: AFP)

更進一步的是自動駕駛汽車，然而 5G 的覆蓋範圍，還可能需要數年時間才足以讓自駕車使用該技術。

普華永道 (PwC) 的美國技術、媒體和電信企業戰略負責人 Dan Hays 表示：「自動駕駛汽車在未來幾年內不會成為 5G 的一個元素。」雖然 5G 技術可以用於車載娛樂或其他非關鍵系統，但他說，「在很大程度上，在自治權的影響下，不會很快地讓蜂巢式的網路聯通成真。」

但 Google Waymo 自動駕駛汽車業務的首席技術長 Dmitri Dolgov 表示：「5G 在通信，延遲率和頻寬方面可以成為自動駕駛汽車的推動者和加速器。」Dmitri Dolgov 認為，車輛仍然必須依靠行進間的計算，來處理任何對安全至關重要的事情。

固定無線 / 居家頻寬

對於今天大多數家庭的網路連接，仍依賴線路公司直接安裝到家中的線路，但 5G 則可以推動所謂的固定無線。

固定無線工作的方式是蜂巢網路公司將信號發射到建築物屋頂上或附近的天線，再透過電纜連接傳輸到家中，然後連接到路由器並供附近的設備連接 Wi-Fi。 這樣做的好處是，與傳統硬體線路連接的網路相比，該服務通常更快，更容易安裝，您還可以獲得 5G 更低延遲性的優勢。

例如，Verizon(VZ-US) 無線網路公司在推出移動產品之前就開始使用其 5G 固定無線服務，更多的營運商可也開始效仿。

Cisco (CSCO-US) 服務供應商的業務高級副總裁 Jonathan Davidson 表示「5G 能夠真正幫助的第一件事，就是能夠以更靈活的方式實現網路連接。」

公部門

全球各國政府都在尋找使用 5G 的方法，包括軍隊和地方政府。

Dell 正與美國中西部的一家客戶合作，該客戶希望在除冰車上使用 5G。頻寬將讓該機構可以追蹤每台卡車的位置和路線，車上搭載的電腦將使用傳感器追蹤鹽分佈組合，並與中央天氣數據庫通訊，用以確定施加的鹽量是否對整體條件有助益。

零售

零售商也正在研究如何在商店中使用 5G，零售商希望增加商店連接的頻寬，以推動更多的店內促銷，並為客戶提供即時的定制體驗。

客戶可以自拍，並立即看到他們使用或穿上產品後的樣子，再使用 5G 進行庫存追蹤可以獲得更準確的數據，確保他們始終擁有正確的庫存。

移動和網路設備管理公司 SOTI 的執行長 Carl Rodrigues：「然而將 5G 廣泛應用於零售業，必須先建立網路。」

移動和網路設備管理公司 SOTI 的執行長 Carl Rodrigues 說：「我們仍須等待一個地區的所有商店都有 5G 可以連接，之後零售商才會考慮在這些地區轉用 5G。」 「整個過渡期可能需要五年才能完全實現。」

無線工廠機器人

工廠機器人 (圖片: AFP)

許多工廠現今普遍使用機器人大量製造，但機器人仍需要有線連接。且需要非常高的精準度，訊號也不能有任何問題。 例如 Wi-Fi 以及 4G 網路。

使用 5G 網路，無線可以具有與有線連接相同的低延遲性和高可靠性，高通公司的 Malladi 說：「5G 網路的設計反應時間不到一毫秒，相比之下，4G 和 Wi-Fi 仍需幾毫秒，無線連接帶來的好處是能夠快速移動設備，而無需斷開和重新連接機器的電線。」

「這將改變製造業。」 Malladi 最後補充。

擁有 5G 的工廠可能會依賴私人網路，具超高速毫米波的 5G 訊號難以穿過牆壁，因為可能被設備和其他物品擋住，因此企業將建立自己的 5G 網絡，以確保擁有快速又穩定的網路，與高通展示的相同，製造業企業將在工廠車間周圍設置多個 5G 基地台，以確保信號不會遺失。

德國巨型電子公司 Bosch 正在自己的工廠測試 5G，Bosch 認為自動駕駛汽車可於工作空內運送組件，機器人能協助工人製造產品，並在人工智慧的輔助下檢查產品的良率。

位於英國伍斯特的 Bosch 工廠已成為英國第一家擁有 5G 無線對接的工廠。 5G 連接的傳感器能為公司提供即時數據，並能使用數據分析預測可能發生的機器故障。

「5G 將成為未來工廠的中樞神經系統。」Bosch 研究員 Andreas Müller 在一份新聞稿中表示。

其他行業也將建立私人的 5G 網路，以從高速和低延遲性中受益。醫院、集裝箱港口、煉油廠、礦場甚至辦公大樓都可以如同 Wi-Fi 網路的形式建立自己的聯繫網路。

那麼什麼是 5G 的殺手級應用？可能不只一個，但可能有許多用途，包括利用 5G 的高速、反應能力和容量。

「5G 不只存在於手機用途的時代，早已經開始實現。」高通的 Amon 說。