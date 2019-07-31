5G浪潮襲來 外資看好穩懋後市 目標價最高喊到388元

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 第 3 季展望強勁，預期營收將季增 3 成，外資對穩懋前景也看好，野村證券和里昂證券，皆維持「買進」評等，目標價最高喊至 388 元。

穩懋第 2 季受惠亞洲客戶需求帶動，營收成長 23%，毛利率達 34%，皆超出市場預期，第 3 季進入傳統旺季，營收、毛利率可望持續成長，且伴隨 5G 浪潮來襲，穩懋將迎來龐大的商機。

野村證券表示，受到貿易戰影響，華為將持續把訂單轉移至非美系廠商，此舉有利穩懋，穩懋同時也掌握蘋果供應鏈高通 (Qcom-US) 和博通 (BRCM) 的訂單，在華為和蘋果將陸續推出 5G 新機同時，穩懋可望成為最大受惠者，給予「買進」評等，目標價從 260 元調升至 330 元。

而里昂證更樂觀指出，穩懋下半年 PA 強勁需求，主要來自華為旗下的海思訂單，儘管 5G 短時間內不會有顯著成長，但意味著未來仍有巨大成長空間，隨著華為發表首款平價 5G 手機，伴隨基礎建設布建，5G 商機可望逐步加快。

里昂證認為，5G 商機即將到來，穩懋業績可望持穩受惠，給予「買進」評等，目標價調升至外資圈最高的 388 元。

穩懋今日法說會後股價表現平平，早盤都在盤下震盪遊走，跌幅最大一度逾 2%。