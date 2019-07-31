台股基金漲相佳 7月漲幅逾6%績效稱霸市場

全球央行接連吹起降息風，激勵股債行情連袂走揚，統計 7 月核備境外基金，

基金績效股優於債，其中台股基金漲勢相對強勁，單月漲幅逾 6% 居冠，合計 1030 檔境外基金平均漲幅共 0.44%。

根據統計，7 月股票型基金平均漲幅約 0.51%、債券型基金平均績效約 0.34%。進一步觀察各市場股票基金績效，台股基金平均漲幅 6.37% 居冠，美股則以平均漲幅 3.05% 緊追在後。

富蘭克林證券投顧表示，台股基金績效亮眼，主要受企業財報優於預期所激勵，加上權值龍頭股台積電對第 3 季展望釋出樂觀訊息，替半導體注入強心針，為股市注入利多帶動基金績效翻紅。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，台股揮別年初以來的不振，下半年可望在基本面、資金面與政治面等三大面向上助攻下提振股市表現。

在基本面方面，詹祖光指出，IMF 預估 2019 年全球 GDP 成長 3.3％，雖較去年放緩但今年下半年比上半年來得好，加上美中貿易戰與日韓摩擦等不穩定性下，比起亞洲科技股獲利普遍調降 5～10%，但台灣科技股僅調降 1～5%，表現相對穩定，上市公司獲利年增率估計逐季好轉，領先亞洲同業。

資金面部分，除了有美國央行可望啟動降息，加上台商回流與海外資金匯回，均有助國內投資成長，其中海外資金匯回專法可望在第 4 季上路，從海外資金回流美國的經驗來看，資金大幅帶動隔年資金回流金額大增 3 倍以上。

詹祖光預估，如果資金回流約一到三成，可望台股挹注 3000 到 9000 億不等的資金。另外，政治面部分，2020 年 1 月將舉行總統大選，從過去經驗來看，政策面利多也將有助於經濟表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，市場普遍認為，聯準會 7 月降息機率高，但實際上聯準會利率政策將觀察市場反應，因此經濟數據表現仍是決策參考重點。

值得注意的是，未來關稅是否推升後續的通膨壓力會是重要的觀察因子，建議可將基金投資策略轉為防禦策略，股票部位可鎖定醫療、金融及能源，並拉高防禦型的公用事業，以降低波動並掌握上檔潛力。