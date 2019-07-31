〈蘋果財報優〉AirPods+Macbook拉貨升溫 新日興旺季營運看俏 全年EPS估達8元

蘋果 (AAPL-US) 財報優於預期，其中 AirPods 等穿戴式裝置表現不俗，市場也預期，蘋果也將在下半年發布新款的穿戴式產品及 MacBook Pro，新日興 (3376-TW) 均將受惠，加上下半年邁入傳統旺季，營運逐季升溫，法人估，新日興今年每股純益將達 8 元以上。

蘋果表示，可穿戴設備營收從 1 年前的 37.3 億美元躍升至 55 億美元，且正以成長率 50% 以上「加速」。目前蘋果的可穿戴部門包括 Apple Watch、AirPods 和 Beats 耳機。執行長庫克也透露，下半年將有數款新產品隆重推出。

其中新日興為 AirPods 充電盒軸承供應商，法人看好，下半年進入新品備貨階段，新一代充電盒軸承可望開始小量出貨，帶旺營運表現。

此外，市場也認為，蘋果將在接下來的 9 月秋季發表會，發布新款 16 吋的 Macbook Pro，預計蘋果將在發表會前進行鋪貨，加上其餘品牌廠也大量推出新機種搶市，預期下半年旺季拉貨動能逐漸升溫。

新日興第 2 季營收 27.75 億元，季增 31.2%、年增 23.4%，法人預估單季每股純益可望來到 1.8 元，第 3 季進入旺季，每股純益將達 2 元，第 4 季更上看 3 元，全年每股純益估將達 8 元以上。