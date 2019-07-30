美股盤後─交易沉悶 漲跌互見 道瓊收高29點 等待Fed利率決議

美國股市週一交易限於狹幅之內，收盤漲跌互見。華爾街對華盛頓與北京本週進行的貿易協商，期望不高，轉而注意聯準會 (Fed) 週三將公布的利率決議。



道瓊工業平均指數收高 28.90 點或 0.11% 至 27221.35。

Nasdaq 指數收低 36.88 點或 0.44% 至 8293.33。

S&P 500 指數收低 4.89 點或 0.16% 至 3020.97。

費城半導體指數收高 4.16 點或 0.26% 至 1598.02。

週三，美東時間下午 14:00 Fed 將公布最新的利率決議，14:30 Fed 主席鮑爾將舉行記者會。

儘管美國經濟健康，失業率低於 4%，大多投資人仍預期 Fed 將降低利率 25 基點，為自 2008 年以來，首度降息。

有經濟學家與 Fed 官員認為，貿易戰持續，美國 GDP 減緩，海外成長展望黯淡，Fed 有必要降息。

投資人亦將密切注意 Fed 是否暗示未來幾個月，將進一步降息。經濟學家大多預期，Fed 今年將降息一次至三次。

川普總統週一發布推文，抨擊 Fed 以往的升息行動。

「歐盟與中國將進一步降息，挹注更多資金至銀行體系，讓他們的製造商更容易銷售產品，」川普發布推文說。「同時，我們的通貨膨脹非常低，Fed 却什麼也不做，非常不好！」

中美兩國官員本週將在上海舉行會議，試著達成貿易協定，結束一年之久的貿易爭議。上週，投資人對此一消息，抱持樂觀態度，但有分析師警告，自春季以來，市場對廣泛協議的胃口已消退。

分析師說，S&P 500 近來的漲勢可能再度失敗，因為不預期 Fed 降息，能讓經濟成長重燃。降息讓美國股市更具有吸引力，但基本面已不再強勁。