美企卯起來買進庫藏股 而且因預期降息 舉債者越來越多

美國企業正在努力打破 2019 年股票回購的另一個記錄，利用現金和債務的組合將總額推至接近 1 兆美元。

根據高盛的計算，自金融危機以來，美企回饋股東的資金首度超過其資本支出和利息支付、也就是自由現金流的現金淨額。

截至 2019 年第 1 季的 12 個月，自由現金流的回購水平達到 104%，這是 2009 年經濟開始復甦起至今首度超過 100%。2017 年時的該水平為 82%。

高盛預計標準普爾 500 指數企業的回購總額將達到 9400 億美元，比上年增加 13%，並且自金融危機後的大部分時間來，這個數字一直頻創新高。

截至 7 月中旬，今年來所有企業的回購總數增加了 26%。

從市場角度來看，在應對本週即將出現的降息之際，投資人已經轉向擁有更多債務的公司。

回購增加與預計今年資本支出增加 8% 和研發增加 9% 形成對比。

回購的增加對企業資產負債表產生雙重影響，既減少現金又增加槓桿。儘管 2017 年底美國政府推出 1.5 兆美元的減稅措施，但它也顯示出一種大同小異的趨勢。

近 10 年來創紀錄的首度降息引發了企業避免回購的期待，企業回購已經協助華爾街創造了最長的牛市，並導致更多的設備和人員投資。

高盛美國首席股票策略師 David Kostin 在給客戶的報告中表示，「雖然預計資本支出、研發和現金併購案會繼續增加，我們仍預計企業將繼續像近年來一樣增加股東的現金回報。」

在過去 12 個月中，非金融公司已經耗用 2720 億美元現金，作為推動向股東返還更多資金的一部分。Kostin 說，這個金額減少了 15%，是自 1980 年以來最大的減幅。

與此同時，由於未償債務總額在過去 12 個月內攀升 8%，企業槓桿率繼續上升。在此同時，企業獲利正遇逆風，FactSet 統計顯示，標普 500 指數第 2 季獲利下降 2.6%。

Kostin 寫道，「除非獲利成長大幅加速，否則企業可能會繼續透過減少現金餘額和增加槓桿來為支出提供資金。」

由於聯準會 (Fed) 自 2015 年以來一直在升息，相較於債務收益比偏高的企業，高盛推薦那些資產負債表強勁的企業。這個投資建議從 2017 年初到 2018 年底都運作良好，前者回報率為負 3%，而後者則為正值 21%，但最近情形有所逆轉。

隨著 Fed 即將降息，這一趨勢已經逆轉。自 6 月初以來，由於預期借貸成本將變得更低，資產負債表較弱企業的回報率為 12%，而較強的對手則為 8%。

就個股而言，高盛的弱勢資產負債表名單包括 AT&T (T-US)、通用汽車 (GM-US)、Automatic Data Processing (ADP-US)、卡夫亨氏 (KHC-US) 和達美航空 (DAL-US)。強勢資產負債表名單中較知名的個股包括 Alphabet (GOOGL-US)、Costco (COST-US)、Mastercard (MS-US)、臉書 (FB-US) 和 Intuitive Surgical (ISRG-US)。