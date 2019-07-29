〈工總白皮書〉王文淵：台灣經濟高度依賴中國 盼新總統納入思考

全國工業總會今 (29) 日以「2019 年工總白皮書」，向政府提出 211 項政策建言，其中包括 12 項涵蓋能源、兩岸關係、國內投資環境與新南向政策的策略性建議，工總理事長王文淵指出，去年台灣對中國及香港出口約佔 41%，經濟上高度依賴中國，因此明年當選的新總統，也要思考這點。

今年工總白皮書向政府提出 97 個議題、211 項政策建言，內容關於如何改善國內投資環境、能源政策、新南向及兩岸關係等議題。其中，關於能源政策，王文淵表示，政府大力推動綠能，但風力發電與太陽能均相當昂貴，且台灣沒有生產天然氣，加上天然氣儲槽有安全疑慮，基載電力應採燃煤而非燃氣，而核能過去發生的大型核災事故，都是不應該發生的，所以基本上核能還算可以。

針對兩岸經貿關係方面，王文淵則說，目前台灣土地大概只能養活三分之一到一半的人口，一定要靠外銷賺錢，去年台灣對中國及香港出口約佔 41%，經濟上高度依賴中國，他並呼籲，明年當選的新總統，也應思考這點。

工總秘書長蔡練生表示，在 2015 年的工總白皮書中，提到台灣面臨五缺六失的困境，但 4 年過去，不僅五缺未見改善，反而出現勞動法規日益僵化、兩岸關係更緊張、國際關係更孤立等情況。

蔡練生指出，近年來台灣經濟成長率都不到 3%，且今年受美中貿易戰影響，可能進一步下修，盼政府能有更大的承擔，積極改善五缺、六失，輔導廠商調整既有的供應鏈模式。工總並為此提出 12 項策略性建議，盼政府面對美中貿易爭端，除積極吸引台商回流外，能依據不同產業需求，提出不同解決方案。

第一，全面盤點與解決產業長期面臨的問題與困境，包括對內改善五缺、勞資、環保等諸多議題，對外積極改善兩岸關係、爭取參與區域經濟組織；第二，因應國際新情勢，協助台商調整投資與營運佈局，進行產能轉移或轉型升級。

第三，務實檢討新南向做法，應就新南向政策進行滾動式檢討，加速推動與新南向國家簽訂經貿協定，讓新南向政策有效帶動我國進出口貿易；第四，由於台灣有絕佳機會站在 AI 時代制高點，但受限缺乏實戰人才、資料基礎建設不足、不容易找對問題、產業間存有鴻溝等四大挑戰，盼政府協助建構 AI 學習與運用人才。

第五，雖然政府對 2025 年維持備轉容量率 10%、備用容量率 15%，但產業界對未來電力穩定供應，仍感憂慮，且美中貿易戰導致大量台商回流，未來電力需求勢必隨之增加，盼政府客觀檢討國家能源新政策。

第七，檢討環境影響評估法修正草案的適切性，如依照草案規定，恐使開發單位營運產生極大不確定性，更嚴重影響產業投資意願；第八，建請修改財政收支劃分法，由於目前法規中，業者繳納稅款幾乎全歸中央，地方分配比例較低，盼能提高地方政府核配比例，提升地方政府招商意願。

第九，由於我國中小企業多為傳統產業，面臨嚴重的二代接班問題，若無法順利接班而歇業，恐造成專業技術流失及員工失業，產生斷鏈危機，建議政府應協助中小企業解決傳承問題或妥善退場；第十，建立完善的長照與育嬰政策，解決國內少子化、高齡化問題，讓年輕人能安心工作、結婚生子。

第十一，政府應積極爭取加入 CPTPP、RCEP，並與主要貿易夥伴洽簽 FTA，以消除台灣產業在全球貿易所遭受的不平等待遇；第十二，兩岸應維持良性溝通，由於兩岸經貿關係密不可分，盼能以對話取代對抗，創造互信與合作空間。