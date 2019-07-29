生展產能滿載 擬增資5億元擴建廠房 今年營運將優去年

生展 (8279-TW) 布局海外市場有成，董事長陳威仁表示，廠房供不應求，預計規劃 4-5 億元增資擴增廠房，法人表示，生展去年產能受限，營收基期較低，在客戶拉貨強勁帶動下，今年營運可望優於去年。

生展營收占比方面，益生菌、長效劑型與液劑等保健食品，比重高達 75%，原料藥占 10%，預防醫學、動物保健等其他應用占 15%。其中，保健食品因去年原料來不及報關，影響出貨，導致產能面臨阻礙，不過第 2 季已逐步改善。

海外布局方面，生展與 Weider 合作後，搶進美系通路，預計年底前還要搶攻國內免稅商品，此外也將尋找更多通路洽談合作，另一方面，雙方打造副品牌「Great American」進軍日本，供應益生菌及保健食品等，營運明顯提升。

展望今年，陳威仁指出，目前南科廠已滿載、供不應求，因此，預計規劃 4-5 億元增資擴建廠房，短期先以顆粒包、粉包及運動營養品擠壓異型包的產線為主，後續再視客戶需求陸續擴增產能。

法人表示，生展受惠既有客戶及新客戶拉貨強勁，訂單能見度高，加上近年海外布局有成，今年營運可望優於去年，並創新高。

生展 6 月營收 1.28 億元，月增 8.54%，年增 48.09%；第 2 季營收 3.52 億元，季增 33%，年增 33%；上半年營收 6.18 億元，年增 35%。