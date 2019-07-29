掌握台股「升」機 善用智慧下單APP

自去 (2018) 年以來，中美貿易戰及美國聯準會(FED) 利率政策等兩大動向，主導全球股市走勢，展望今年下半年，台股是否仍有「升」機？該如何操作，提高勝率？均是投資人關心的議題。

黑天鵝事件頻傳 中美紛爭是小巫見大巫

中美貿易戰飄忽不定，一時開打，一時停戰；FED 利率政策也是備受注目，降不降息、何時會降息都讓外界一路猜猜猜。不管是中美龍虎相爭，抑或是 FED 利率風向，均深深牽動全球股市表現。

儘管國際政經局勢依然存在變數，日盛證券總經理黃進明仍是樂觀看待下半年台股表現，他指出，雖然中美戰火尚未真正停歇，但稱不上是突然發生、無法預測及防範的利空事件，頂多只會對股市造成震盪。因為中美貿易戰可以談判及協商，況且影響所及，基本上股市都已經反映過了。加上後續台、美總統大選行情，股市偏向積極做多，故台股下半年應該是一片坦途。

黃進明補充說明，過去 31 年來，台股碰到許多黑天鵝事件，過去幾次都要比現在中美貿易戰面臨更大的危機，但台股都沒有一蹶不振，依然站在萬點以上。相較之下，中美貿易戰可說是小巫見大巫，並不成問題，投資人只要做好資金控管，不做投機股，明天股市會更好。

迎接台股旺季 股市投資有撇步

下半年將迎來台股旺季，該如何布局，提高勝率呢？黃進明建議掌握五招原則，首先是堅持只挑選優質股票：這是最重要的課題，很多投資人不重視基本面，只看重短線、賺價差。試想，若投資的公司本業虧損累累，負債高，投資人想從中賺到錢很難，更何況此類公司的老闆、大股東也想從投資人身上賺到股票價差。不過，如果選擇好股票，萬一被套牢，仍有解套機會，反觀投機股，則有下市可能，因此千萬要遠離。

二是切勿跟風、人云亦云：大眾的方向及行為總是錯的，賺錢要避開大眾的行為模式，例如當沖有 40% 左右，代表這種當沖行為及個股過於活絡，都要避開，否則早晚會賠錢。

三是投資勿貪求速成：買股票想要賺錢，一定需要時間，不切實際的想法，是無法賺到錢，例如今天買了股票，就想明天賺到錢，或是最晚給三天的時限，不然就賣掉。投資如果有時間限制，賠錢機率很高。

四是資金掌控好：投資前先想好，如果發生最差的狀況，資金被套在股市中，仍能撐住很長一段時間，賺錢的機率就會大增。因為股市隨時都有意外發生，很難完全不會碰上黑天鵝，一旦遇到了，資金控管將成為面對黑天鵝的重要關鍵。

日盛證券總經理黃進明 (圖：鉅亨網攝)

善用 Smart 智慧下單 APP 不用盯盤也能變股市高手

黃進明表示，只要掌握找好股票、資金控管好、不要投資熱門股，不要為沖而沖，勝率已經提高 50% 了。剩下來的 50% 勝率，可以藉由善用工具來達成，正所謂「工欲善其事，必先利其器」。所以，第五招撇步是運用智慧下單 APP 買賣股票。

投資股票要能夠賺錢，何時買、何時賣，至關重要，不過，許多投資人往往因為沒有時間盯盤，而錯失了買賣時機，甚至是沒有設定好停損停利，導致大幅虧損或是獲利縮水。為了解決這些痛點，目前國內不少券商或期貨商推出智慧下單 APP，包括日盛證券、凱基證券、國票證券、康和期貨等均有提供條件下單服務。其中以日盛證券所提供的效期最長，高達 3 個月，對於長期無法時刻時刻看盤的人來說，非常便利。

券商或期貨商條件單比較表

資料來源：各公司網站

條件下單最大特色在於，當股價來到自己設定的理想價位時，系統自動幫投資人進行委託送出，協助掌握買賣股票的時機。以日盛證券 Smart APP 條件單為例，用戶只要針對心儀的股票標的設定觸發條件，例如股價在設定區間內，到達多少錢用現股或融資券，買進或賣出張數，然後再設定停損停利功能，點選下單即可，系統會隨時監控股市行情，精準完成用戶交付的條件委託。

黃進明指出，投資股票除了挑選好公司之外，還有一個重點就是買進的價格，因為好價格不會天天來，所以要等，用日盛 Smart 條件單去等，設定好價格，預約日期長達 3 個月，非常簡單。

買股票後，何時出場是一門大學問，很多人往往買點對了，卻栽在賣點，導致從原本賺錢變成虧錢的局面。有別於其他家智慧下單服務，日盛證券 Smart APP 還獨創「雲端移動鎖利」功能，讓股票能夠賣在相對有利的價位，解決投資人出場時機問題。只要針對要交易的庫存股票，設定鎖利觸發條件，例如往下回檔多少比例就要出場，透過系統即可自動盯盤，一旦達到觸發停利價位，就會自動下單，亦可設定為只要通知、不下單，讓投資人有考慮的空間。

此外，鎖利觸發價並非一成不變，而是根據股價前波高點重新計算，讓股票可以漂亮出場，賣在行情新高點後的波段停利點。由於投資人很容易受到盤面影響，而衝動交易，透過「雲端移動鎖利」機制，能夠執行紀律操作，提高投資績效，也不會錯失大漲行情。

日盛證券表示，Smart APP 條件單推出後，客戶滿意度高達九成，用戶交易比數及交易量也有明顯成長，去 (2018 年) 交易比數已較 2014 年成長三倍，而且 2015 年行動交易僅佔條件單的 28%，去年攀升到 8 成以上，交易量也從 30 億成長至 180 億。分析條件單客群，以 30-49 歲為大宗，而且 24% 的下單客戶為本年度新戶，證明智能下單為目前趨勢。

黃進明表示，日盛證券致力建構完整的聰明投資解決方案，涵蓋「投資標的選擇」、「確認買進的合理股價」、「用 Smart 買進」、「Smart 移動鎖利賣出」等四大環節，後兩項功能已經上線，至於如何篩選好股票及用甚麼價格買進才合理，這兩項功能正緊鑼密鼓進行研發、測試，預計今年底到明年陸續推出，屆時用戶將可感受到 AI 選股、賣股的高效益及便利性。

點擊快速了解→日盛條件單 http://bit.ly/2ZhB0YD