〈工總白皮書〉王文淵：盼政府提供良好投資環境 讓企業根留台灣

全國工業總會今 (29) 日召開「2019 年工總白皮書」發表記者會，工總理事長王文淵認為，面對國際經濟情勢變化不定，對產業界來說，最需要的並非政府多大的獎勵，而是提供良好的投資環境，讓業界合理、合法的根留台灣，也才更能吸引台商及外資投資。

王文淵表示，美中貿易戰從去年下半年開始升溫，已對全球貿易、投資、股匯市帶來嚴重的衝擊，不僅使全球經濟處在高度不確定性及下修風險中，更對全球產業供應鏈產生長遠的影響。

王文淵指出，去年台灣對中國及香港出口約佔 41%，對美國約佔 12%，合計出口比重超過 50% 以上，由於台灣和全球這前兩大經濟體，經貿關係非常密切，所以美中貿易戰對台灣產業衝擊非常大。

除美中關係緊張之外，王文淵說，最近日韓也在貿易戰 ，印度和美國也有貿易衝突，為因應變化不定的國際經濟情勢，產業必須要與時俱進，力求轉型及升級，包括產業升級及 AI 的運用 ，才能持續強化國際競爭力。

不過，王文淵也說，雖然政府在產業發展上，扮演非常重要的角色，但對產業界來說，最重要的並不是需要政府多大的獎勵，而是希望政府能強而有力的營造良好投資環境，讓產業界能在合理及合法的條件下，根留台灣，全力發展經濟，更可吸引台商及外資投資，這才是產業界最需要的。