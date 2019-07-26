降息潮來襲 日本銀行業愈來愈擔心央行進一步啟動寬鬆模式

日本實施負利率三年多來，日本銀行業試圖透過增加海外貸款來擺脫國內的負利率環境，但在全球降息潮下，正面臨外逃路斷的窘境。

全球降息潮正在打擊日本即將公布財報的三大銀行 (三菱 UFJ、三井住友和瑞穗)，隨著各國央行相繼啟動貨幣寬鬆模式，金融業愈來愈擔心日本央行可能一步採取放鬆政策。

日本三大銀行今、明兩年獲利展望低於前兩年。(來源：Bloomber)

日本銀行家協會主席高島 Makoto Takashima 向來認為日本銀行不應該因風險偏好不斷變化而將責任全部歸咎於日本央行的超寬鬆貨幣政策，本月更表示，銀行應該採取措施來應對負利率。

對於占了海外貸款三分之一的日本三大銀行來說，全球降息潮使得其貸款部門獲利遭到侵蝕，尤其這些銀行還面臨著不良貸款成本上升以及持股收益減少。

Bloomberg Intelligence 銀行業分析師 Francis Chan 表示，全球低利率、供應增加及股票收益有限的三重打擊，可能壓抑日本銀行業財年度第一季財報表現，並持續到全年。

日本央行公布的數據顯示，5 月新增貸款平均利率降至歷史新低 0.576%，10 年日本公債殖利率幾乎全年淪為負值，意味著上一季度銀行國內貸款盈利能力下滑情形恐怕更加惡化。

不過，摩根大通駐東京分析師 Rie Nishihara 認為，各國降息並非全帶來壞消息，因為銀行短期持有外國債券的獲利提升，預估在此期間帳面上已達到 25％的全年獲利目標。

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