紐約匯市 — 美GDP優於預期 個人消費強勁 美元創兩個月新高；英鎊持續走弱

週五 (26 日) 美元達到兩個月高點，由於美國第二季 GDP 增 2.1%，受惠於個人消費力強勁，優於市場預期，雖較第一季成長放緩，不過 GDP 增長並未改變 Fed 下週將出現十年來首次降息的市場預測。

數據顯示，美國第二季度 GDP 年化增長率為 2.1%，低於第一季度的 3.1%，但優於路透社經濟學家預測的 1.8%，美元指數上漲 0.2% 至 98.009，一度觸及 5 月底以來的最高位 98.088，本週累計上漲 0.9%，前一週上漲約 0.4%。

分析師表示，雖然美國 GDP 放緩程度低於經濟學家預測，但這一情況可能不會削弱市場普遍認為 FED 需要降息，以應對貿易衝突風險和全球需求疲軟的看法，芝加哥 FedWatch 認為聯準會降息 25 個百分點的可能性將有 81%。

富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 外匯策略師 Erik Nelson 表示：「目前美國和其他 G7 國家經濟表現比起來還更好，美元將會和這波增長一至，持續走強」

美國和德國債務之間的收益率差異擴大也推動了美元的上漲。

美元指數 (圖片: FXSTREET)

在 ECB 週四 (25 日) 的貨幣會議後，德拉吉暗示低利率將持續，並且 ECB 考慮在九月份的下次會議上降息，歐元兌美元在觸及至兩年新低點 1.1101 美元回升後穩定在 1.1150 左右。

下周將公布的歐盟 GDP 和通膨數據，將會決定歐元的漲跌，若歐元區主要經濟數據令人失望，歐元可能面臨重大下滑。

根據彭博社對經濟學家的調查，歐元區第二季度 GDP 預計比第一季度下降 0.2%，為 1.0%，而歐元區 7 月份 GDP 比前一個月的 1.1% 低 0.1%。

歐元兌美元指數 (圖片: FXSTREET)

英鎊兌美元持續走弱，下滑 0.53% 至 1.2386 美元，此前歐洲委員會主席 Jean-Claude Juncker 與英國新首相強森 (Boris Johnson) 通話，表示英國脫歐協議案不能改變。

EUR/JPY 突破了 6 月份的低點 120.78，70.4% 的交易者為淨多頭，交易者多頭做空比率為 2.38 比 1，東京通膨數據超出預期 0.1%。

截至週六 (27 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.99。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1127 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2379 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6910 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3167 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.68 日圓。