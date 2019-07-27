〈降息投資術〉負利率時代 三大債市投資至上

負利率雖然不是新鮮事，但近期在德國、法國、西班牙等國 2 年期公債殖利率均跌破 0% 水準後，全球負利率公債規模突破 13 兆美元，創下歷史新高，緊接著，美國聯準會下周預期將啟動降息，展望後市，國泰投顧認為，新興市場債、美國高收益債、亞洲投資級債三大債市各擁題材，且皆具有較高殖利率，將為負利率時代最佳選擇。

2014 年 6 月可說是全球央行史上相當重要的一刻，歐洲央行總裁德拉吉為提振歐元區疲弱經濟與避免陷入通縮危機，宣佈多項寬鬆政策，其中最令市場矚目即是負利率政策，此為全球四大央行 (美國、歐洲、日本與英國) 中，第一個推出負利率的央行，隨後日本、丹麥、瑞士與瑞典等國央行相繼加入負利率政策行列，令當時負利率公債規模一度突破 12 兆美元，爾後隨著聯準會升息，美債殖利率反彈後，負利率公債規模逐漸下滑。

回顧 2016 年負利率公債突破 12 兆美元當年度，美銀美林亞洲投資級債上揚 4.6%、美銀美林美國高收益債上揚 17.5%、摩根大通新興市場美元債上揚 9.5%，均高於美國公債之 1.7%。

今 (2019) 年來因應景氣不確定性，多數央行貨幣政策立場均轉向寬鬆，聯準會與歐洲央行更在 6 月先後釋出未來可能降息訊號，全球負利率公債金額再度攀升，而歐洲的主要經濟體幾乎淪為負利率區，包含德國、法國、瑞士、芬蘭、荷蘭、奧地利、丹麥等國。

也使得今年全球負利率公債規模突破 13 兆美元，規模再創歷史新高，觀察今年來債市表現，在經濟成長放緩、通膨仍低、全球央行掀起降息潮帶動下，摩根大通新興市場美元債上揚 11.6%、美銀美林美國高收益債上揚 10.3%、美銀美林亞洲投資級債券亦上漲約 8%。

國泰投顧認為，新興市場債、美國高收益債、亞洲投資級債三大債市各擁題材，且皆具有較高殖利率，將為負利率時代最佳選擇。

第一金投信也表示，目前新興市場債正面臨類似環境，投資機會顯現。第一、聯準會鬆口降息，引導國際資金流向實質利率仍高的新興市場債；第二、通膨溫和，為新興國家央行營造溫和降息的可能性，助長新興債券表現；第三、各國財政體質轉佳、企業信用品質改善，推升投資人信心。

統一全球債券組合基金經理人葉金江也建議，全球布局、分散多元可降低投資組合波動度，公債及投資級企業債建議以流動性較佳的美歐企業債為主；高收益債目前殖利率及利差處於五年平均水準附近，違約風險低，評價合理，以長期持有、賺取較高債息為主；新興市場債受惠於許多新興國家啟動降息，支撐新債發行穩定成長，看好國際資金大幅淨流入的美元計價新興債。