什麼？！費用率可能會提高投資風險？

在先前的文章中，已經用數據證實挑選較低費用率的基金，可以替長期績效帶來正面的幫助。其實費用率影響的層面還不只如此，也許你從沒有想過，費用率也會讓資產配置的風險產生改變，這是怎麼回事呢？透過今天的文章來一探究竟。

1. 股債基金費用有差別，有其原因

全球股票型的基金費用率通常高出全球債券型的費用率，以晨星全球股票收益和全球債券類別為例（僅看台灣可核備銷售的主級別基金），股票型的費用率平均是 1.69%，而債券型則是 0.93%，兩者平均值相差 0.76%。股票型基金費用比較高的原因，除了股票資產需要研究的範疇比較大（投資項目較多及會影響股價的因素也較多），持股需要被重新檢視、調整的頻率也較頻繁。但這將會對投資組合會有什麼影響呢？

全球股債基金費用率比較（％）

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/7/24。上表為晨星全球股票收益和全球債券類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。較低、高費用率是指費用率在前 20% 低、高費用率的基金。

2. 風險報酬一體兩面，甘願多承擔就有機會多獲利

在對投資組合影響的剖析前，很快複習一下全球股票和全球債券可以帶來什麼投資效果。自 1990 年 12 月後，任一個月開始持有全球股票和全球債券，雖然股票相對債券波動程度較大，但是在大部分的時候股票可以提供較債券更吸引人的報酬率，滾動一年的報酬平均差異為 1.53%。

這也就是為什麼當投資人想要提高整體報酬率的時候，會增加持有股票型資產。即便是扣除股債基金的費用率差異後，投資股票還是有 0.77% 的優勢，這樣的差異在投資 30 – 40 年後，累積報酬會有 26% - 36% 的巨大差異。

3. 選到高費用，就可能要提高風險承受度

但這時千萬要小心挑選低費用率的股債基金，因為管理費的差異可能將股票風險溢酬抵銷。從下表可以看得出來各費用率的股票基金，在扣除與債券基金費用差異後，還擁有多少溢酬優勢（此處溢酬指相較全球債券多出來的平均報酬，而不是無風險利率）。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/7/24。上表為晨星全球股票收益和全球債券類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。* 平均滾動一年股票風險溢酬 1.53% 扣除股債費用率差異。

不意外地，這還會影響到投資人的資產配置。舉例來說，以建立一個長期 6% 年化報酬率的投資組合為例，如果選擇成本最低的基金組合，可以輕易做到平衡的配置；成本稍微高一點的基金組合，則可能剩較積極的投資人尚能接受；但是如果選到費用最高的基金組合，不僅必須 100% 配置在股票中，還達不到當初設定的報酬率目標。

欲達成長期 6% 年化報酬率，資產配置的變化

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/7/24。上表為晨星全球股票收益和全球債券類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

費用率不只影響報酬，還決定投組配置長相

同類資產類別的費用率差距很大，時常可能差到 1% - 1.5% 左右的水準。千萬別小看這樣的差異，將會為長期績效帶來多大的差異。在同類基金中選擇的時候，應該選擇費用較低的基金。而資產比例的配置的重要性也值得一提再提，選擇較低費用率的基金組合，可以讓投資人較輕易地建立分散的資產配置，避免投資組合承擔額外不必要的風險。

鉅亨精選基金

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鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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