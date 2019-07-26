台商回台投資逼近百家5000億元 友達斥407億元擴廠

經濟部投資台灣事務所今 (26) 日通過友達光電 (2409-TW)、友勁科技 (6142-TW)、望隼科技、時碩工業 (4566-TW) 以及某不具名老牌高科技聚酯產品大廠 5 家台商回台案，投資金額近 450 億元，目前累計已達 98 家台商，投資金額突破 4973 億元，逼近蔡總統交付的 5000 億元目標，估創造 4.35 萬個就業機會。

面板大廠友達以「智慧製造」、「技術創新」和「場域應用」三箭齊發，提高台灣生產比重，擴大技術研發、人才培育與專利布局能量。友達規劃砸下 407 億元擴建桃園、台中現有廠房，招募超過 600 位人才，導入高階智慧化產線，生產電競顯示器、大尺寸面板等高附加價值產品，並首度在台灣建立高階車用面板產線，將可立即提供台灣製造的面板模組，成為國際品牌客戶堅強後盾。

友訊 (2332-TW) 轉投資成立的友勁，美國為主要出口國之一，決定投入 5.5 億元擴充台南新廠產能，聘僱 320 名本國員工，導入自動化生產提高轉廠及生產效率，聚焦企業用無線接取器、雲端資料中心交換器等高單價、高值化產品，擺脫中國價格戰競爭與貿易戰風暴圈，打造雙贏局面。

由長華 (8070-TW) 集團跨足投資的望隼，雖然是中小企業，仍以獨家創新技術開發高差異化隱形眼鏡產品，短短幾年即在日本與美國市場占得一席之地。望隼決定將中國丹陽廠銷美產線改由台灣供貨，斥資 16 億元在苗栗廣源科技園區擴增產線，導入智能自動化設備，可新增 283 就業機會。

精密金屬零組件製造大廠時碩預計將投資 11 億元，在中科二林園區新建廠房、擴增既有生產基地，並招募 100 名本國人才，深耕航太應用、工業應用與汽車零組件產品，以滿足歐美國際大客戶訂單需求。

另外，某不具名老牌高科技聚酯產品大廠，將持續擴大台灣產能與研發能量，於北部地區投資逾 9 億元擴建廠房添購機器設備，增加高機能與環保性關鍵材料產能，並招募數十位人才，將可強化紡織業上中下游價值鏈，進而增進產值及技術提升。