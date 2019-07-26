信邦Q2、上半年純益同創高 上半年每股賺3.83元

信邦 (3023-TW) 今(26)日公告第 2 季財報，稅後純益 5.1 億元，季增 39.67%，年增 18.82%，每股純益 2.23 元，創新高；上半年稅後純益 8.74 億元，年增 23.96%，每股純益 3.83 元，同創歷史新高。

信邦第 2 季合併營收 48.31 億元，季增 20.50%，年增 22.58%，毛利率 25.7%，季減 0.02 個百分點，年增 1.10 個百分點；稅後純益 5.1 億元，季增 39.67%，年增 18.82%，每股稅後純益 2.23 元。

信邦上半年合併營收 88.40 億元，年增 19.02%，毛利率 25.71%，年增 0.86 個百分點；稅後純益 8.74 億元，年增 23.96%，每股純益 3.83 元。

信邦表示，去年為因應未來市場的耕耘及技術發展，造成營業費用增加，已於今年逐漸產生綜效，雖然今年新台幣及人民幣仍貶值，但貶值幅度已較去年同期縮小，使第 2 季及上半年營運，繳出歷年同期新高佳績。

信邦接單穩定，第 3 季將迎來出貨高峰，雖然消費性電子比重增加，略影響毛利率表現，但營收可望來到單季新高，第 4 季則因邁入淡季，估營收將較第 3 季回落。法人預估，信邦今年營收年增 15-20%，獲利也可望跟進，每股純益將達 7 元以上，同步創高。

