統一超7-11暑期強打二大公益親子活動 估導入來客7萬人

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (26) 日宣布，「OPEN!CARES 健康打氣站」首度進駐台北醫學大學附設醫院，而統一超好鄰居文教基金會攜手 7-ELEVEN 於暑假期間已規劃逾千場適合親子客群的「好鄰居同樂會」和「OPEN!CARES 健康打氣站」，預計將吸引超過 7 萬人到店，除了可推升既有店營運動能，也藉此令門市成為在地社區的重要一環。

統一超指出，除年度特別場次外，7-8 月暑期旺季期間，共將在全台舉辦多達 2500 場好鄰居同樂會，活動主題包括小小店長、食安小學堂、說故事、黑糖珍珠撞奶 DIY 等。

其中，全台限量 22 場的「好鄰居同樂會年度特別活動」，由於有創新店型包括瑪莎拉蒂、可口可樂、卡娜赫拉的小動物、樂事複合店等場次，開放報名即秒殺，顯示創新店型相當受到消費者歡迎。

同時，統一超今年規劃「OPEN!CARES 健康打氣站」首度走入台北醫學大學附設醫院，以推廣「親子共讀」為目的，一同關懷住院治療的孩子和家長。

統一超將 7-ELEVEN 設定為最便利的好鄰居，2016 年成立全台第一家融入閱覽室功能的「OPEN! 閱覽室」，至今全台成立 231 家，並成為好鄰居基金會推動說故事同樂會與閱讀集點的重要據點。

而「OPEN! CARES 健康打氣站」今年首次融入許多好鄰居同樂會元素，例如說故事、親子遊戲、OPEN 小將手作帽 DIY 等，目前為止，已於花蓮門諾醫院、台北附醫登場，緊接著還有 6 場次將陸續於桃竹、嘉南、台東舉辦。